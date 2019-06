Lanzan plataforma para atender trastornos emocionales

HERMOSILLO, Sonora.- Para atender y disminuir el problema de depresión y otros trastornos emocionales, la gobernadora Claudia Pavlovich inició el programa "Ponte Frente al Espejo", que tiene el objetivo de atender de manera integral la salud mental de las personas con médicos especializados de la Secretaría de Salud.



La titular del Ejecutivo estatal destacó que "Ponte Frente al Espejo" es una gran herramienta para marcar la diferencia en la salud mental de la sociedad sonorense.



"Hay que trabajar con nuestras emociones, hay que trabajar con nuestro pensamientos, la mente es la loca de la casa, sin duda, no dejen que agarre monte, no dejen que sus pensamientos los vayan traicionando, en esta vida uno viene a ser feliz, viene a vivir la vida, no a que la vida te pase por enfrente sin vivirla o sufrirla, que son las dos cosas", señaló la Gobernadora.

Con el lema: "¿Qué ves cuando te ves?", detalló, el programa cuenta con la plataforma digital www.pontefrentealespejo.com y se basa en una App móvil que incluye dos cuestionarios avalados por la Organización Mundial de la Salud para detectar a la población con riesgo de trastornos mentales, a fin de que pueda ser atendida oportunamente.



"Este programa para mí no es una campaña, es algo que nos va a ayudar a trabajar nuestro interior, vamos a poder ayudar a todas aquellas y aquellos que no sabemos que no la están pasando bien, que no sabemos que no están bien, y que a la mejor ellas y ellos tampoco saben que no están bien", mencionó.



Al ingresar a la plataforma, dijo, los usuarios podrán responder los cuestionarios de manera totalmente confidencial y al hacerlo conocerán su estado de salud física y emocional.



Al mismo tiempo encontrarán recomendaciones que les servirán para sentirse mejor en todas las áreas de su vida.