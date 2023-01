La vacunación contra la rabia en Hermosillo es constante: Caro Araiza

HERMOSILLO, Sonora.- La Dirección de Protección y Bienestar Animal en Sonora realiza vacunaciones contra la rabia gratuitas a través de sus jornadas de salud animal, aseguró la titular Carolina Araiza.

La funcionaria y activista señaló que, en lo que va del año, se han llevado a cabo ocho jornadas, las cuales se efectúan dos veces por semana, en las que se han vacunado a más de mil canes contra la rabia.

Estamos haciendo mucha promoción entre la población en que no solo los desparasiten sino que cumpla con su calendario de vacunación”, explicó, “en promedio vacunamos a 150 animales por jornada, pero a veces llegan a los 180”.

A raíz del caso de rabia detectado en un perro de Bahía de Kino, el primero registrado en Sonora en 16 años, el interés por conseguir la vacuna contra la rabia comenzó a posicionarse en el interés público.

Araiza señaló que la vacuna contra la rabia puede conseguirse de forma gratuita en centros de salud y en el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, ubicado en De Las Flores número 82, entre Solidaridad y Margarita Maza de Juárez en la colonia Zona.

En el caso de no tener un centro de salud cerca o los horarios no lo acomoden, las veterinarias tienen la vacuna, aunque no es gratuita”, señaló.