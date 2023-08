La pura cajeta en Álamos es con Lupita Cárdenas

ÁLAMOS, Sonora.-Con las recetas de su suegra, Guadalupe Cárdenas conquistó el paladar tanto de lugareños como de visitantes e incluso sus postres los han degustado personalidades como el actor Víctor Alcocer, el novelista y periodista Fernando de la Mora, el compositor Arturo Márquez, entre otras.

Lupita, como de cariño le llaman, dijo que hace 43 años inició junto a su esposo con la elaboración y venta de cajetas de frutas, productos que han llegado hasta Perú, Estados Unidos y parte de Europa.

“El secreto es que lo hacemos con mucho amor y mucha dedicación”, expresó la mujer de 73 años de edad, “han venido también las señoritas México, señoritas Sonora cuando estaba Ocaña (Samuel Ocaña García), compraron los del elenco de la novela que se filmó aquí (La Fuerza del Destino)”.

Pese a las adversidades, continúa con su negocio ubicado en Morelos número 39, colonia Centro, expresó con nostalgia, pues en la pandemia su esposo falleció y en 2008 el ciclón “Norbert” devastó su local.

“Hasta aquí llegaba el lodo cuando ‘Norbert’”, dijo señalando con su mano a la mitad de una de las paredes, “salimos adelante, fue muy difícil pero gracias a nuestros clientes, nos tuvieron paciencia y poco a poquito fuimos avanzando”.

Su suegra, de quien aprendió las recetas, era originaria de Milpillas, mencionó, y uno de los postres con mayor demanda es el ate de mango verde con chile y el de membrillo.

Mi esposo y yo iniciamos de jugandito aquí en la casa, con un cazo chiquito, luego uno más grande y así fuimos creciendo", recordó.

El buen humor caracteriza a Lupita, pues en la entrada de su negocio escrito en madera llama la atención un mensaje que dice: “No tenemos timbre; grita y de paso te desahogas”.

“Un señor me asustó, yo estaba adentro y escuche un grito muy fuerte como con dolor y salí corriendo a ver que pasaba”, narró, “era un señor y me dijo ahí dice que me desahogara y en mi casa no puedo gritar”.