La persona que sepa algo, que nos llame: Rastreadoras

Las Guerreras Buscadoras en Hermosillo no realizan búsquedas en cualquier sitio, sino en los predios más cercanos a las referencias que reciben a través de mensajes o llamadas anónimas, expresó Guillermina Girón.



"La persona que quiera o sepa algo, que nos haga una llamada, un mensaje, es anónimo, no les pedimos ni nombres, ni cómo supieron. No pedimos justicia, no queremos saber qué hicieron con ellos, lo único que queremos es encontrarlos.



"Si están muertos, queremos darles cristiana sepultura y también descansar un poco como familia, porque ya no vives, la vida cambia radicalmente, no te explicas por qué sigues de pie y cuando eso pasa, ya no vives a gusto", enfatizó la líder de Guerreras Buscadoras de Sonora en Hermosillo.



Aunque no tienen la certeza de que sus seres queridos están enterrados en algún lugar e incluso en ocasiones hay esperanza de encontrarlos vivos, manifestó que quieren encontrar a sus familiares, aunque sea de este modo.



María Teresa Valadez Kinijara, líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, puntualizó que han localizado un total de 59 cuerpos, de los cuales 18 ya fueron entregados a sus familias.



"Ya hemos pagado más de la cuenta, esto es muy feo, yo le pido al señor que ha hecho este daño, que nos dé una señal, un mensaje, una llamada para encontrarlos, no el lugar exacto, simplemente que nos digan ‘búsquenlo en tal parte’ y nosotras vamos", aseveró.



En la búsqueda de ayer, añadió, participaron mujeres de los municipios de Caborca, Nogales, Altar, Guaymas, Empalme, Cruz de Piedra, Hermosillo y su región costera.