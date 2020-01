La ópera la enamoró

HERMOSILLO, Sonora.- El sueño inicial de Rosa María Dávila Rivera era la música popular, pero luego de estudiar la Licenciatura en Música en la Universidad de Sonora, se enamoró de la ópera. Luego de años de dedicación y esfuerzo, la soprano se hizo de una trayectoria que le valió el reconocimiento al Talento Joven Operístico 2020 del Festival Alfonso Ortiz Tirado.

"La verdad, para mí es un reconocimiento muy importante, porque ya llevo 8 años cantando y siempre he buscado oportunidades para salir adelante y llegar a ser algo importante en esta carrera. Que me lo hayan otorgado significa un premio hacia lo que he estado trabajando", dijo Rosa María a EL IMPARCIAL.

"Desde chiquita siempre he estado metida en la música, porque mi familia, de parte de mi mamá, se dedican a la música popular. Yo quería eso para mí y decidí ingresar a la Universidad de Sonora para entrar a la Licenciatura en Música, pero no sabía que era música clásica. Estando ahí me di cuenta que me gustaba mucho la ópera y definitivamente quiero que mi vida gire en torno a eso", comentó.

La originaria de Magdalena de Kino, quien se formó bajo la tutela de la soprano Flor Herrera, ha formado parte de producciones operísticas como "Las bodas de Fígaro", "El Trovador", "Sor Angélica" y "Carmen"; en esta última encarnó a "Micaela".

"Me he dedicado a ir a muchas audiciones; acabo de ir a una en la Ciudad de México. Me sigo preparando para hacer una gran carrera en la música operística. Acabo de ingresar al Solistas Ensamble de Bellas Artes y lo que sigue para mí es buscar más oportunidades y enorgullecer a los que siempre han creído en mí", comentó.

Este sábado Rosa dará un concierto en el Palacio Municipal de Álamos, donde horas más tarde recibirá el reconocimiento por parte del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2020.

"Será un concierto muy bonito y completo, con arias de ópera y algunas canciones que la gente va a reconocer. Hago esto para agradecer a todos los que me han apoyado, como mi familia que siempre me ayudó en mis viajes, que prendió la velita para que yo me quedara con el papel, que me aplauden cada vez que van a un concierto mío", expresó.