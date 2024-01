La nueva generación Palominos

Erika Puebla Pavlovich

Una escuela de vida

Aunque por ahora se tomó un tiempo para estudiar una maestría, Erika Puebla Pavlovich forma parte de la dinastía que dirige al Grupo Palominos y en años recientes su trabajo al interior de la empresa contribuyó a la expansión.

Además del servicio y la calidad en los restaurantes, para Erika uno de los factores más importantes para el crecimiento del negocio son los empleados, por lo que parte de su trabajo fue enfocar la mirada en esta área de la empresa y proponer estrategias.

¿Cómo iniciaste a trabajar en Palominos?

Me tocó justo las aperturas de las primeras sucursales en Ciudad de México, entonces toda mi infancia fue en Palominos por lo que intrínsecamente le tengo muchísimo amor y cariño.

Cuando estaba en la carrera me tocó vivir con mi hermano mayor todo el proceso para abrir la segunda sucursal en la Ciudad de México y lo veía todos los días hacer el trabajo y ahí empecé a entender un poquito más el “detrás de cámaras”.

Cuando me gradué mi hermano me dijo que tenía madera por lo que había hecho sin trabajar formalmente, entonces comencé a involucrarme hace unos cuatro años, a capacitarme, pasé por todas las áreas en Hermosillo y después me fui a Ciudad de México a un área de supervisión de sucursales.

¿Qué experiencia has ganado en lo personal y en lo profesional al ser parte de esta familia y trabajar en Palominos?

Profesionalmente crecí muchísimo, sobre todo al trabajar en manejo de personal y conocer a tanta gente que está detrás del restaurante, es lo que más me hizo crecer. Creo que aprendí mucho de esta parte de resolución de conflictos al aprender a trabajar con mucha gente porque son como 50 empleados por sucursal más o menos, que son fieles a la marca, a la historia del restaurante.

Y personalmente es un amor, de verdad muy grande, porque yo veía siempre las ganas y la pasión que le echaba mi abuelo y luego mi papá que lo siguió y después a mi hermano mayor, me tocó ver todo ese amor que hay detrás.

¿Cómo consideras que has contribuido al crecimiento de Palominos?

Creo que con el buen manejo del personal. He contribuido en la parte de hacer que la gente le encuentre un sentido a su trabajo. Como parte de Recursos Humanos, en hacer que la gente entienda la historia de Palominos, independientemente de las sucursales nuevas, porque es muy diferente cómo ve la gente en Hermosillo a Palominos a cómo lo ven en la Ciudad de México, donde puede llegar a perderse en un restaurante más, de ahí la importancia de crear esa identidad para los empleados, que se enamoren de la marca y que vean un propósito en su trabajo.

Así piensa de:

Don César Pavlovich

“Su calidad, amor y empatía es lo que más recuerdo de él, siempre fue una persona que daba sin pedir nada a cambio, siempre buscaba ayudar al prójimo independientemente de lo que estuviera pasando en su vida personal, él siempre veía cómo ayudar”.

Juan Carlos Puebla

“Lo que más le he aprendido como jefe es la empatía por los empleados, siempre escuchar a todos por igual en todos los niveles y en todas las ciudades, sentarse y escuchar y preocuparse por ellos antes que por sí mismo muchas de las veces, así como su liderazgo”.

Javier Pavlovich Arenas

Una empresa con valores

Con el ejemplo vivo de su padre, Don César Pavlovich, Javier Pavlovich se comenzó a involucrar en Restaurante Palominos cuando recién abrieron la sucursal Río Sonora, en Hermosillo, trabajo donde aprendió la importancia de los valores humanos.

A años de distancia y aunque ya no está directamente en la organización, considera que el hecho de que la familia atienda de forma personal los problemas que se presentan en el negocio, es la clave del éxito que ha permitido la expansión de Palominos.

¿Cómo se comenzó a involucrar en los restaurantes?

Hace 16 años que no trabajo ahí, pero me tocó la expansión en Hermosillo, del restaurante que había en el bulevar Transversal (Luis Encinas). El fundador fue mi papá, Don César y yo trabajé con ellos de 1996 al 2007, con mi papá y con Juan Carlos (Puebla), ahí ayudando en lo que podía, luego cuando abrieron el bar en la parte de arriba del restaurante estuve en la gerencia por un tiempo.

Siempre desde chiquito fui ahí a acompañarlos en el restaurante, luego ya se establecieron en Río Sonora y ahí mi papá ya estaba un poco enfermo, con más edad, por lo que me fui involucrando más en el negocio.

¿Qué experiencias te llevaste, a nivel personal y profesional, de trabajar en Palominos siendo parte de la familia?

Me dejó aprendizajes como la convivencia, que eso es muy importante. De lo que se aprende ahí y de los números, para mi papá lo más importante era la convivencia, todo eso de tratar al cliente lo mejor posible, que salieran muy contentos del restaurante, él me enseñó eso.

Siempre me decía que yo era mucho de números, que saliera a saludar a la gente para que viera cómo funcionaba el restaurante, que tenía que aprender de la sensación cuando la gente está contenta en el restaurante y cuando se siente el ambiente tenso, es cuando hay que ver las fallas en el negocio, porque hay fallas en el servicio o la comida.

¿Cómo consideras que contribuiste al crecimiento de Palominos?

En mantener los valores del negocio, a mantener la visión que tenía Don César, mi tío Juan Carlos, de llevar a cabo eso que querían ellos de que se viera en todo el mundo la calidad de la carne de Sonora y que bueno, ahorita ya está en gran parte de México.

¿Cómo ve a Palominos en el futuro, qué expectativas ve para el restaurante?

Me llena de orgullo ver cómo ha crecido y cómo lo han llevado mis primos y mis tíos, veo que tienen la expectativa de crecer ahora en Estados Unidos y eso me da mucho gusto, que vayan más allá de México y que se reconozca que lo que comenzó como un sueño, un sueño grande que comenzó en un restaurante chico fue creciendo y ha cosechado éxitos.

¿Cuál consideras es la clave del éxito de Palominos?

La calidad y el servicio y el que la familia siempre está pendiente de que si pasa algún imprevisto en un restaurante es atendido por los mismos dueños que siempre están muy pendientes de todo, incluso de que los frijoles sepan igual en Hermosillo que en Guadalajara.

Así piensa de:

Don César Pavlovich

“Era una persona muy bondadosa, siempre andaba viendo qué le hacía falta a la gente, a los empleados, fue una persona demasiado humana, me enseño que, aparte del trabajo duro, hay que ver por las personas porque todos tenemos problemas y hay que ayudarnos”.

Karla Sofía Puebla Pavlovich

Aprendizaje y liderazgo

Liderar a un equipo que, a su vez, se compone de líderes en cada una de sus áreas y que por años han contribuido al éxito de Palominos, es el principal aprendizaje que Karla Puebla Pavlovich obtiene día tras día como directiva de la sucursal Kino, en Hermosillo.

Un restaurante, dijo, cuenta con procesos bien definidos de atención, preparación de platillos, de atención a los clientes, así como administrativos, por lo que a diario es una escuela donde se aprende a guiar equipos mediante el ejemplo y actuar de todos.

¿Cuál consideras es tu principal contribución al crecimiento de Palominos?

En el caso de la sucursal Kino formé el equipo de trabajo que tengo, creo que esa es una. Y ya a nivel del restaurante ha sido un trabajo entre todos en cuestión de no quedarnos donde mismo, por ejemplo, con la innovación del menú.

Como parte de esa innovación de pronto a mí se me ocurre un nuevo platillo o la creación de un evento, que es algo que yo comencé a hacer mucho en esta sucursal y se fue replicando en las demás.

¿Cómo comenzaste a trabajar en la organización?

Yo vivía en la Ciudad de México y durante los veranos trabajaba en los Palominos de allá, ayudando en el parea de eventos y en las redes sociales y ya cuando terminé mi carrera me regresé a vivir a Hermosillo y mi papá me invitó a formar parte de Tavolo, que era el restaurante que estaba en lo que ahora es Palominos Kino.

Comencé a meterme más a fondo y a entender más cómo funciona la operación de un restaurante desde mi puesto de relaciones públicas. Pasó la pandemia y tratamos de salvar Tavolo pero era muy difícil, entonces vimos la opción de hacerlo Palominos y entonces mi papá (Juan Carlos Puebla) me invitó, porque ya tenía más experiencia, para ser la encargada de la sucursal.

¿Qué experiencias te ha dejado tu trabajo en lo profesional y en lo personal?

Se me abrió un mundo de posibilidades y aprendizaje porque un restaurante tiene atención al cliente, tiene procesos y es necesario un liderazgo para llevar a un equipo tan grande y creo que esto ha sido un reto para mi porque soy líder de personas que son mayores que yo, por eso ha sido un super aprendizaje porque vas aprendiendo junto con ellos.

Me siento orgullosa porque en los tres años que llevamos abiertos la rotación de personal es mínima y eso es una gran satisfacción.

¿Cuál consideras es la clave del éxito de Palominos?

El amor y la dedicación que le damos como familia, porque es un proyecto familiar y mi abuelo creo que nos transmitió esta pasión de hacer feliz a la gente por medio de los alimentos y en segundo el seguir adelante, no quedarnos en lo mismo y seguir avanzando, innovando, yo creo que también eso nos ha ayudado y obviamente, todo el amor y dedicación que se le pone a la marca Palominos.

Así piensa de:

Don César Pavlovich

“El amor por servirle a la gente, de verdad era impresionante y lo que más lo hacía feliz, siempre estar dándole a los demás y sin recibir nada a cambio, simplemente el dar con gusto, con amor y con ese carisma con que él lo hacía, con mucha dedicación”.

Juan Carlos Puebla

“Su manera de liderar, creo que es un muy buen líder, muy humano, me gusta el trato que da a la gente y al personal que trabaja con nosotros, su manera de tratar a todos por igual, siempre dar su lugar a la gente y hacer las cosas de manera correcta”.

Ian David Puebla Pavlovich

El artífice de la expansión

Con cada nuevo restaurante Palominos que se abre en alguna ciudad del país, para Ian Puebla Pavlovich se cumple una de las principales misiones de esta organización: que la gastronomía de Sonora se conozca en todo México.

En los últimos 10 años se ha movido por varias ciudades de México, ya que Palominos desde 2013 crece a un ritmo de dos unidades por año, con el firme objetivo de lograr la expansión exitosa del grupo y posicionarlo por amor a la marca.

¿Te consideras el autor de la expansión de Palominos?

Si, operativamente sí. Es mi jefe el de la lana y el de la expansión y el que al final tiene la última palabra de dónde abrimos y dónde no, pero el que se encarga de moverse de ciudad en ciudad, armar el restaurante nuevo, armar toda la operación y hacerlo funcionar, esas responsabilidades recaen en mí.

¿Cómo te integras a Palominos?

Sucedió con el primer Palominos que se abrió en Mexicali. Hace unos 10 años se decide expandirlo a Mexicali, para ese entonces estaba recién graduado de la carrera y mi jefe me ofreció irme y llevar el restaurante allá, y nos fue bien, luego siguió Tijuana y nos fue bien.

Luego hubo otra oportunidad en Guadalajara y me vine a Guadalajara y así con todos los demás. Ya ahorita, a estas alturas, la verdad nos llegan más oportunidades y propuestas para abrir en ciudades, de las que podemos tomar muchas veces.

¿Cuál fue tu principal inspiración para seguir con la expansión del grupo?

El legado familiar, lo que Palominos representa para mí y para mi familia, es un amor que le tenemos a la marca porque crecimos en Palominos.

Yo soy de Hermosillo, pero me la he llevado viviendo fuera y moviéndome de ciudad y cuando abrimos un restaurante y prendemos el carbón y la parrilla comienza a sacar ese olor particular de la parrilla de Palominos, me siento como en casa.

Entonces yo creo que de ahí viene el sacrificar esa comodidad de no estar en mi ciudad, mi rutina, con mis amigos, con mi familia, porque es un tema de amor a la marca y al legado y a la gastronomía de Sonora.

¿Qué has aprendido de tu trabajo en Palominos en los ámbitos profesional y personal?

De experiencia profesional, muchísimo, cada ciudad es un nuevo reto, un nuevo mundo, desde que el mercado es diferente, hasta el personal que trabaja en cada ciudad. Hasta de arquitectura, he aprendido cuánto debe costar una mesa, el rango de precios de ciertas cosas, eso lo hemos ido puliendo con la experiencia.

Y en lo personal, conocer gente, o sea, los clientes, termino haciendo amistades en cada ciudad que he vivido y en cada restaurante en el que he estado y que me toca recibir a los comensales.

¿Cuál consideras es el secreto del éxito de Palominos?

Esta enseñanza sí me la dio mi abuelo y es la calidad, nunca bajarle a la calidad en la materia prima, él hablaba mucho de eso, en especial de la carne, que es lo que más vendemos.

Pero en general no bajar la calidad, aunque llegue un proveedor y nos venda más barato, seguir ofreciendo siempre la mejor calidad en nuestros productos y eso llevarlo a todo, no sólo a materias primas, sino también al servicio.

Así piensa de:

Don César Pavlovich

“Tenía un especial amor por la comida y por la reunión en torno a la comida, con amigos y familiares y todo lo que involucrara comunidad, así como el amor a la marca Palominos que él comenzó y que guarda su identidad, el amor a la carne asada, a la parrilla, al fuego”.

Juan Carlos Puebla

“Es mi mentoría, con mi abuelo no trabajé, me tocó vivir la experiencia, pero con mi jefe ya tocó la mentoría del lado empresarial, de tomar decisiones, de cómo ir creciendo, de cómo resolver situaciones y cómo llevar los restaurantes”.