La indignación religiosa continúa entre los devotos en Magdalena de Kino tras ser vandalizada la capilla de San Francisco Javier: Presbítero

MAGDALENA DE KINO.- Luego de diligencias ministeriales por parte de la FGJE de Sonora y realizarse labores de limpieza, tras ser vandalizada la capilla de San Francisco Javier; ayer a las 11:00 horas fueron reabiertas sus puertas al público.

A las 16:00 horas la comunidad magdalenense acudió a una Hora Santa de oración, en desagravio por los hechos lamentables que se registraron el miércoles por la tarde, en dicho recinto sagrado cuando un hombre alterado dañó las imágenes dentro del mismo.

A las 18:00 horas, informó Abraham Hernández López, sacerdote de la parroquia Santa María Magdalena, que se ofició una misa en la cual la feligresía magdalenense elevó plegarias para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

El presbítero manifestó que la indignación religiosa continuaba en el ánimo de los pobladores locales, así como a través de las redes sociales y mensajes de WhatsApp donde la gente le ofrecía muestras de solidaridad por lo sucedido.

“Todas las derribó, no quedó ninguna sin daño. Algunas sí quedaron muy afectadas, principalmente la imagen de San Martín de Porres que sufrió resquebrajamiento total al igual que la del Divino Niño Jesús la cual quedó hecha pedazos”, describió al agregar que hay otras que les falta alguna parte del cuerpo, ya sea mano, pies o dedos.

Sobre la imagen de San Francisco Javier, que tras la reapertura de la capilla luce desprovista de la urna de cristal que la protegía, el sacerdote expuso que fue la menos dañada, aunque sufrió la quebradura de la mitad de uno de sus pies.

Debido al sacrilegio cometido por la persona que ya se encuentra detenida, apuntó Hernández López, independientemente de lo material, la indignación continúa entre los devotos por la falta de respeto al libre albedrío de creencia religiosa.

El daño religioso es incalculable, sin duda, si se habla en términos de fe ya que las imágenes para la feligresía o gente creyente tiene un significado o simbolismo muy importante porque son instrumentos del Señor, externó el clérigo, Abraham Hernández López.

La gente católica se siente dolida y consternada por esta acción ya que es mucha la devoción que hay por San Francisco Javier, durante todo el año, mencionó.

Incluso, añadió, jefes de la comunidad Tohono O’otham se han comunicado con él, vía telefónica o redes sociales, para comentarle que encuentran agraviados por esta situación ya que entre ellos existe un recogimiento muy arraigado por san Francisco Javier como lo demuestran cada año con sus peregrinaciones y ofrendas hacia el santo.

Anoche me enteré que mi ‘Panchito’ y los demás santitos les habían hecho un destrozo y este día (ayer) desde muy temprano agarré un camión para venir a ver si estaba bien. Le debo muchos favores. Me dio mucha tristeza saber lo que pasó”, comentó Fermín Ruiz, caborquense y devoto de San Francisco Javier.

René Rivera, director de Cultura y Turismo en Magdalena, declaró que lo sucedido fue un hecho aislado cometido por una persona fanática religiosa, de acuerdo a declaraciones propias del detenido, cuyo nombre es Ramón “N”, de 52 años de edad.

“Al parecer esta persona andaba bajo los influjos de algún estimulante. Las investigaciones por parte del Ministerio Público aún continúan, pero afortunadamente no hubo mucho daño a las imágenes. Ya tuvimos contacto con el INAH quien nos va apoyar en la restauración inmediata junto a otros restauradores”, comentó.

Me siento muy indignada, no sé cómo la gente pueda hacer eso y que no tenga tolerancia por la libertad de culto. Por más mal o drogada que ande una persona no creo que se anime a hacer algo así, si no es influenciada”, dijo María Moreno, hermosillense radicada en Phoenix.