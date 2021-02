La gimnasta olímpica Alexa Moreno volverá a Sonora a realizar parte de su preparación

La gimnasta Alexa Moreno volverá a Sonora en marzo para realizar una parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La bajacaliforniana, quien se alista para su segunda participación en la máxima justa deportiva, tras representar a México en Río 2016, ya estuvo entrenando en Hermosillo durante unos días.

Moreno afina detalles estuvo afinando detalles de su rutina artística en el Centro de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste, bajo la dirección su entrenador, el español Alfredo Hueto, con el acompañamiento de la sonorense María del Carmen Valenzuela.

Sabemos que ella tiene un gran trabajo (Valenzuela Gómez) y pues me está ayudando más en las partes artísticas, la parte de la viga; Alfredo era entrenador de varonil, entonces esa parte de la femenil todavía no la maneja, pues no me va a poner coreografías de piso. Además ella (María del Carmen) también sabe cómo manejar un poco más el ambiente de entrenamiento”, manifestó la gimnasta.