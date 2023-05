La familia, respaldo y fuerza

¿Cómo se siente por recibir esta condecoración como Empresario del Año?

“Muy honrado, verdaderamente me siento muy emocionado de recibir esta distinción tan significativa pues son más de 30 años de vida empresarial; de verdad estoy conmovido de estar aquí, de todo este cariño y de compartir con esta comunidad de amigos, comunidad empresarial, estos esfuerzos de la empresa”.

¿Qué papel juega su familia para poder conseguir este éxito?

“Todo, o sea, no hay manera de hacer empresa, en mi opinión personal, si no es de la mano de la familia: mi esposa, que está siempre presente con su amor; mis hijos, que son el motor de vida; mis padres, que son mi ejemplo.

No hay manera de poder emprender si no es en el acompañamiento de la familia, en el acompañamiento también de los compañeros de trabajo, con los que vamos enfrentando los diferentes retos de hacer empresa.

Estoy agradecidísimo con el compromiso, la dedicación, el trabajo de nuestros compañeros de trabajo, nuestros socios, en fin: hacer empresa es un reto que solamente se puede hacer desde el hacer equipo, desde el sumar todas las voluntades, porque estamos en entornos muy competitivos y solamente desde esa unión de esfuerzos, desde ese ponernos una misma misión es que se pueden sumar las voluntades, se puede sumar toda esta dedicación y trabajo para poder dar servicios a nuestros clientes y a nuestra comunidad”.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes que quieren emprender, que tienen ese sueño como lo tuvo usted en su momento?

“El mensaje sería perseverar: la clave de los negocios, de los logros empresariales, tiene que ver con la persistencia, con el no dejarse caer ante las adversidades; hay que persistir, hay que construir espacios donde se logre generar confianza, compromiso.

El enfoque debe ser a crear valor: si se crea valor, siempre habrá clientes que valorarán los productos, y ésta sería la invitación que yo haría a los jóvenes que quieren emprender y lograr sus propios proyectos de empresa”.

Nacido en Hermosillo Sonora, Arturo Díaz Monge es esposo, padre de tres hijos y un orgulloso abuelo; de igual manera tiene una gran trayectoria en cuanto a la dedicación a su trabajo.

Cursó la licenciatura en Relaciones Comerciales en el Instituto Tecnológico de Hermosillo; asimismo, es ‘coach’ ontológico ‘senior’ por la Organización Newfield Consulting en Santiago (Chile).

El gusto de Díaz Monge siempre fueron las computadoras y el desarrollo de ‘software’; como resultado de su vocación, talento y conocimiento, en 1989 fundó la empresa hermosillense Intersel.

Dicha compañía se especializa en el desarrollo de ‘software’ para la gestión de servicios de telecomunicaciones, con ventas a medianas y grandes empresas en México, Estados Unidos y centro y Sudamérica.

Actualmente funge como presidente del Consejo de Administración de Intersel y de igual manera, es presidente de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?.

Dicha asociación civil promueve la participación ciudadana y la articulación de esfuerzos de las diversas organizaciones civiles de la ciudad, con el objetivo de construir e impulsar juntos una agenda común entre ciudadanía, empresariado, academia y gobierno, para así contribuir al desarrollo social, económico y humano de Hermosillo.

Dentro de sus cargos, también desempeña el de vicepresidente del Consejo Consultivo de Nacional Financiera Sonora y es presidente de la generación 2008 del programa de Alta Dirección del Ipade en Hermosillo.

Anteriormente, fue presidente de Cumbre Sonora; presidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos de Hermosillo; vicepresidente de Banco de Alimentos de Hermosillo, e integrante de consejo de varias instituciones y empresas de la capital sonorense.

En 2020 recibió la distinción de “Ciudadano del Año” por parte del Consejo Consultivo de Grupo Salinas, en reconocimiento a su participación en el Fondo Solidario Va por Hermosillo, donde logró recaudar la cifra histórica de 100 millones de pesos en apoyo a la población que se vio más afectada por la pandemia en la localidad.