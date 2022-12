“La Herencia de las Viudas”: Lleva las delicias del pueblo

SAN PEDRO DE LA CUEVA.-El orgullo por sus raíces culinarias y el interés por preservar un recetario familiar, llevó a Esmeralda Noriega Nieblas a iniciar su propio canal de YouTube y en muy poco tiempo “La Herencia de las Viudas” se ha ganado a miles de seguidores.

La mujer de 44 años de edad, es originaria de San Pedro de la Cueva, un pueblo ubicado en el Centro de Sonora y está a una distancia de 153.8 kilómetros de Hermosillo.

Es esposa de Leobardo Romero Silvas, pescador; madre de dos hijos, Armando y Ramón; y abuela de tres nietos.

La mayor parte de su vida se ha dedicado al cuidado de su hogar y su familia, y eso incluye la preparación de alimentos, además de los postres y dulces típicos de la región, como las famosas obleas, hechas a base de harina, aceite y agua, rellenas con una mezcla de piloncillo y cacahuate, que son su especialidad.

El amor por la cocina lo sintió Esmeralda desde muy joven y la manera en que prepara sus alimentos tiene una gran influencia por su mamá Margarita Nieblas, sus abuelas Josefina Figueroa y Adela Romero y su madrina Norma Alicia Moreno.

“En la casa, mi mamá se dedicaba a hacer obleas y mi papá era pescador; era, porque todavía vive; yo aprendí viéndola a ella; se ponía a hacer las tortillas y yo encantada de la vida viéndola.

“También le aprendí a una vecina”, recordó, “se llama Martha del Refugio Andrade, vivía en el barrio, Cuquita, y mi hermana y yo, estábamos todo el tiempo con ella, es invidente, y la Chuyita, que es su hermana, y Lupe, que era la mamá de Cuquita, a mí me encantaba verlas hacer tortillas, cocinar, siempre estaba un aroma en su casa”.

Otra de las personas importantes en su vida y que sembraron en Esmeralda el amor por la cocina fue su esposo Leobardo, quien le enseñó a preparar varios platillos, al igual que la abuela de este, a quien le adjudica gran parte de su conocimiento culinario.

Las tortillas de harina es una de las primeras cosas que aprendió a preparar Esmeralda, desde las gorditas hasta las tortillas grandes o “sobaqueras”, como muchos las conocen.

La clave para tener una buena sazón y que los platillos salgan con el mismo sabor de sus antepasados, es el amor con que se preparen, pues así lo aprendió ella de sus abuelas y todos esos tips y secretos, los quiso compartir con el mundo.

NACE “LA HERENCIA… ”

“La Herencia de las Viudas” es un canal de la plataforma de YouTube que Esmeralda y su hijo Armando decidieron abrir a finales de marzo de 2022, en el cual se han publicado 74 videos en un periodo de aproximadamente 9 meses y cuenta con 190 mil suscriptores.

El nombre del canal fue propuesto por Armando, de 25 años, el menor de los hijos de Esmeralda, a quien le gusta la lectura y se le ocurrió “La Herencia de las Viudas”, un título que engloba la esencia de las recetas preparadas desde hace más de un siglo y fueron heredadas de generación tras generación.

“Para mí fue muy fuerte y lo primero que dije es: ‘No’, porque lo primero que iban a decir que yo era viuda, pero desde esa herencia viene porque curiosamente mis dos abuelas, la abuela de mi esposo, mi nina (madrina), la vecina con la que aprendí mucho, todas ellas son viudas.

“Otra parte es por la historia del pueblo, que es hacerle un homenaje a ellas que quedaron solas, viudas, al cargo de sus hijos, en 1915, cuando sucedió toda esa tragedia, hubo una matazón de hombres y estas señoras quedaron viudas, otras huérfanas y de ellas viene la sazón de nosotros”, enfatizó.

La llegada de la pandemia influyó un poco para que Esmeralda y su hijo decidieran adentrarse en el mundo del entretenimiento por medio de la plataforma de videos más famosa del mundo y mostrar a las personas un poco de sus orígenes.

SE ABRE UNA PUERTA

El encierro y la falta de trabajo, ayudaron a que la creatividad de Armando y su mamá floreciera y decidieran emprender un proyecto que despuntaría y a los pocos meses alcanzarían cientos de miles de reproducciones en todo el mundo.

“Mi hijo Armando es geólogo, se graduó y como todo principiante empezó a meter solicitudes por aquí y por allá, y en lo que estaba en esa espera, así surgió, y la idea vino porque yo le dije: ‘Tengo ganas de comer este platillo’, no recuerdo qué era, ‘le voy a preguntar, le dije, a una de mis tías’, ella es mi nina.

“‘Nina’, le digo, ‘¿cuál era la receta de mi nana? ¿Cómo lo hacía ella?’, fíjate, me dijo, mis hijos ya no comen esas cosas, hace muchos años que no los preparo; a lo mejor tus tías, por ahí anda una libreta, pregúntales’, y me puse a investigar y no encontré nada”, comentó.

En ese momento se le vino la idea de investigar más a fondo y documentar las recetas originales de todos los platillos que desde joven fue aprendiendo.

AL RESCATE DE LA TRADICIÓN

Una de las cosas más importantes para Esmeralda fue el querer rescatar las comidas que desde niña preparaban las mujeres mayores en su pueblo y que por distintas razones se fueron “perdiendo” con el tiempo, pues por la preparación de nuevos platillos internacionales, se dejaron de hacer.

“Mi hijo Armando un día se levantó y me dice: ‘Mamá, ¿no te gustaría tener tu propio canal y documentar todas las recetas de antes?’, y le digo: ‘Sí, sí me gustaría’. Ya después, empezamos a ver cómo le íbamos a hacer porque yo soy ama de casa.

“A mí no me da vergüenza decirlo, pero sólo estudié la primaria, y no sé nada de computadoras ni nada de eso, pero me gusta mucho leer, aprender cosas y siempre estoy buscando qué ver. Él (Armando) sí, siempre le ha gustado mucho todo lo que es la tecnología, desde que estaba en la secundaria”, enfatizó.

La idea de que sus nietos en un futuro puedan verla a través de Internet y aprendan la manera en que se preparan los platillos típicos, la llenó de entusiasmo y no dudó en emprender un nuevo proyecto.

Esmeralda está consciente de que en cada hogar de la localidad hay una manera distinta de cocinar, pero la idea era preservar la gastronomía de la región.

EL DEBUT

El primer platillo que preparó Esmeralda para incursionar en la plataforma digital fue la “torta de huevo”, que es una preparación de huevo de gallina, ahogado en una salsa hecha con chile seco, rojo; ajo, cebolla y especias.

“Así empezamos, todo muy sencillo. Así como me ven preparar los alimentos, así los preparo aquí en la casa, con los mismos trastes que uso, igual aquí afuera, en la hornilla, a la leña, es lo mismo.

“Nunca pensamos que íbamos a ser tan bien aceptados porque a la gente le gustó; participa, comenta y nosotros tratamos de contestar la mayor parte de preguntas o comentarios posible”, externó.

Platillos como puchero, enchiladas rojas sonorenses, calabacitas con queso, pozole de trigo, pollo asado a las brasas, caldo de queso, frijoles rancheros, carne machaca y hasta la preparación de la verdadera carne asada, son algunos de los platillos que Esmeralda enseña a sus seguidores la manera de prepararlos.

Además de postres y dulces típicos de la localidad, como galletas de pueblo, coyotas, pan de vieja, coricos y tostados, pero la recta que más ha gustado es en donde Esmeralda prepara tortillas de harina, ya que el video cuenta con 3.9 millones de reproducciones.

“Hay que atreverse a hacer las cosas, no limitarnos, no porque ya tengamos 50, 60 años, no vamos a poder hacer aquello. Si nosotros nos sentimos con ganas de hacer las cosas, adelante”, expresó, “porque nosotros mismos nos ponemos los límites”.