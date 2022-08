"Juzguen a mi violador, no a mí": Joven drogada en antro de Hermosillo y abusada sigue buscando justicia

HERMOSILLO, Sonora.- Karen Paola, joven de 25 años, compartió en un junio su testimonio de cómo fue drogada y abusada en un antro en Hermosillo y desde ese entonces señala que ha visto que el tiempo avanza mientras "su caso está estancado".

Mediante una publicación se dijo orgullosa por sobrellevar el caso, pero a la vez no puede dormir hasta las 6 de la mañana, pensando en su caso.

"Soy capaz, que soy muy fuerte, valiente, inteligente, amada y nada justifica lo que me hicieron", escribió Karen Paola en una reciente publicación.

"Juzguen a mi violador, no a mí": Joven drogada en antro de Hermosillo y abusada

Menciona que su intención no es hacer fama, sino ayudar a prevenir a otras y hacer que las autoridades se muevan cuando un caso se populariza.

Actualmente explica que está en proceso de recuperación en el que ha enfrentado todo tipo de comentarios que le han dificultado manejar sus emociones, pero también se dio cuenta que sus amigos la apoyan y quieren.

Karen Paola presentó denuncia ante la Fiscalía tras haber sido drogada y abusada en Hermosillo.

Ante esto dejó en claro que no es a ella a quien deben juzgar, sino a su agresor, a quien dijo haberle escrito tantas cosas para cuando logré cerrar el caso decírselo en juicio.

A quien deben juzgar es a mi violador no a mi, solo espero justifica para mí caso y que estén atentas para que nadie más tenga que decir".

Joven fue drogada en antro de Hermosillo y abusada

Karen contó que el mesero que los atendió tuvo un comportamiento extraño y los movió de lugar, después recordó poco de lo que ocurrió al consumir los tragos que la hicieron sentir mal.

El último vago recuerdo que tuvo de esa salida es que había varios conductores "rondando la puerta" cuando estaba afuera del centro nocturno. Luego, al recuperar la conciencia estaba en la comandancia, golpeada y con varias heridas; sin zapatos, bolsa, ni celular.

Otra mujer que estaba encerrada en los separos le dijo que había llegado gritando que la habían violado, información que confirmaría días después en una consulta con la ginecóloga, donde relató que no pudo hacer sus necesidad fisiológicas porque presentaba sangrado.



Extrañada por la situación, consultó si otras mujeres habían pasado por algo similar en el lugar y así recopiló más detalles, casos y evidencias que aportó a la Fiscalía.

La tarjeta de Karen fue vaciada con varias compras en una Farmacia.

En el caso de Karen presentó esguince en el tobillo, golpes en ambos brazos y piernas, moretones en muslos y espalda, una herida superficial en la cabeza, la marca de mano en uno de sus glúteos y dolor en sus partes íntimas.

"No entiendo por qué me golpearon tanto, ni por qué me robaron todo; me quitaron la tarjeta y le sacaron todo el dinero", detalló Karen Paola que de 200 en 200 pesos le sacaron su dinero.