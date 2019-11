Julio César Chávez inspira a jóvenes

El campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, se puso "frente al espejo" para platicarles su vida a más de mil 700 estudiantes y padres de familia de Guaymas, con el propósito de evitar que caigan en adicciones y excesos.

El nativo de Ciudad Obregón, Sonora, narró a los guaymenses que desde pequeño soñó en convertirse en campeón mundial para comprarle una casa a su madre, quien lavaba y planchaba ropa ajena para mantenerlos.

Subrayó que al conseguir el dinero que anhelaba, los carros, el yate, la avioneta y otras cosas materiales, empezó a inhalar cocaína, y aunque al principio creyó que la podía controlar, su adicción creció a tal magnitud que tenía que estar drogándose día y noche.

Su vida de excesos, reconoció, lo ha llevado a vivir en carne propia las adiciones de sus cuatro hijos: Julio César, Omar, Cristian y Nicole, a quienes ha internado en las clínicas de rehabilitación que maneja.

"La derrota contra Frankie Randall en 1994 se dio tras haber ganado 89 peleas y empatado una, ahí la adición estaba muy avanzada, recuerdo que fue en enero y todo el mes de diciembre me la había pasado drogado, amanecido, tomando", externó.

Cuando vio llorar a su familia y a los mexicanos en su primera derrota, dijo, se dio cuenta que ocupaba la ayuda que desde antes le habían ofrecido sus seres queridos y no había aceptado, por lo que acudió a internarse a un anexo por un mes.

Al salir se incorporó al boxeo e intentó seguir su vida normal, sin embargo recayó en el consumo de drogas, y eso le causó problemas con su esposa, su madre, un hermano y sus más cercanos colaboradores, por lo que fue necesario hacerle una cirugía de emergencia e internarlo en una clínica por cuatro meses.

"Cuando entré a la clínica vi una cancha grande y muy bonita donde pensé aquí voy a jugar y luego saldré a drogarme nuevamente, pero me llaman a un galerón y ahí me encierran, empiezo a pelearme con ellos y le pegó a cinco y luego se me echan encima 20 y ya me golpean y me amarran", subrayó.

Intenta lo peor

El campeón mundial contó a los alumnos y padres de familia que en una ocasión intentó quitarse la vida con un arma de fuego, pero afortunadamente su cuñado lo salvó.

"Empecé a portarme como un cab… (sic), no era yo, mi madre, que era lo más sagrado para mí, y empecé a faltarle el respeto, quise quitarle la vida a mi hermano, quise suicidarme, toqué fondo, se me vino el mundo encima, mi señora me demandó porque la golpeaba, Don King también, y Hacienda. Ahí empecé a perder todo lo que había ganado", finalizó Chávez, quien hoy en día lleva una vida sana.