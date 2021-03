Jugará "Tecatito" Corona otros cuartos de final en Champions League

El sonorense Jesús “Tecatito” Corona participó durante 118 minutos en el juego de ayer ante la Juventus, y aunque no pudo marcar goles para el Porto, volverá a jugar unos cuartos de final en la Liga de Campeones de Europa.

Durante el juego de vuelta de los octavos de final, el mediocampista fue sustituido por un defensor en los tiempos extras; una vez que la Vecchia Signora necesitaba un gol para avanzar y Sergio Conceicao decidió que era momento de cerrar el partido.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Fue una gran noche para el equipo, la verdad que se trabajó eso; en creer. Pudimos hacer las cosas, gracias a Dios, se dio este gran resultado que a final de cuentas era a lo que veníamos, a querer ganarlo.

“Hoy se jugó también a sufrir, a veces es así; tenemos que replegar y empezar desde ahí. Estamos muy contentos por el resultado”, declaró el hermosillense en la rueda de prensa posterior al encuentro.

��Tecatito: "O abraço que demos todos foi de uma satisfação muito grande. Todo o FC Porto está de parabéns"#FCPorto #JUVEFCP #UCL pic.twitter.com/1kemZ2L9Wf — FC Porto (@FCPorto) March 9, 2021

Con todo y un ojo oscurecido, producto de un golpe recibido en su partido anterior, Corona llegó a tener disparos al arco y no faltó la clásica jugada de fantasía; y aunque se vio mal defendiendo en un mano a mano contra Federico Chiesa que casi termina en gol, al final su equipo salió con el resultado.

“Por ahí me dieron un golpe el partido pasado, me sentí bien, gracias a Dios no salió nada en el examen, solamente una contusión, un golpe; todavía me duele un poco, pero no podía dejar de jugar este partido.

“Ahora (queda) pensar en cosas grandes, pensar en el campeonato y después daremos tiempo para pensar en la Champions. Creemos que sí (tenemos esperanzas en la liga), yo creo que esa es la mentalidad que caracteriza al Porto”, agregó.

El sonorense ya jugó unos cuartos de final de Champions League en la temporada 2018-2019, cuando el Porto fue eliminado por el Liverpool.