Juego para Estados Unidos, incomparable para Joey Meneses

PHOENIX, ARIZONA.- Aunque los dos cuadrangulares que le conectó a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 siempre vendrán a la mente de quienes recuerden la carrera de Joey Meneses en un futuro, el sinaloense no se atrevió a comparar ese logro con ninguno conseguido anteriormente.

Así lo comentó este martes antes del juego ante Gran Bretaña, dándole su lugar a los títulos conseguidos con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico y el debut que finalmente pudo tener en Grandes Ligas el año pasado con los Nacionales de Washington.

Creo que no tiene comparación. Cada juego es especial, ya sea aquí, en Grandes Ligas, en México. Creo que no puedo hacer comparaciones, porque cada juego tiene su sabor. No puedo comparar nada de eso”, argumentó.