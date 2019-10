Jóvenes y adultos mayores son los más afectados por extorsión telefónica

HERMOSILLO, Sonora.- La población más vulnerable a una extorsión telefónica son los jóvenes y adultos mayores, ya que la juventud y los niños cuentan con teléfonos celulares y los adultos tienden más a creer las historias que los delincuentes fabrican, muchas veces con ayuda de ellos mismos, aseguró Pedro Figueroa Rivera, director del Departamento de Extorsiones de la SSP.



“Lo que pasa es que hacen llamadas previas. En el caso de los jóvenes o los niños que tienen celulares, llaman y les dicen: ‘¿Está tu papa?’ -No, no está… o les dicen: ‘Oye, ¿y tu papá Juan? -No, es que no se llama Juan. Así es como ellos sacan la información.



“En el caso de los teléfonos fijos, que no te avisan cuando el número es de extorsión”, agregó, “los datos los sacan de las páginas blancas, del directorio telefónico”.



El experto en extorsiones añadió que mucha de la información que las personas publican en las redes sociales es utilizada por los extorsionadores, ya que comúnmente hacen público en qué lugar están, a dónde irán, quiénes son sus hijos, padres y familiares.



“Otro fenómeno que se está dando es que si a ti te roban un carro lo subes a Facebook, avisando que el carro es de tal marca, modelo y favor de comunicarse al número tal. Aquí lo que le pedimos al ciudadano es que no suba su número personal, sino que ponga el 911 o el 089, porque no van a

marcar para extorsionarnos a nosotros”.



LA APLICACIÓN



Figueroa Rivera indicó que la aplicación Antiextorisón Sonora cuenta con 85 mil usuarios y alrededor de 6 mil números que han sido reportados al 089 como de extorsión, de los cuales 152 números con lada de Sonora han reincidido.



Expuso que las extorsiones telefónicas son realizadas por personas que radican en el Sur del País, principalmente por personas que están en los penales, como el de Veracruz, Tamaulipas y Santa Martha Acatitla, y que utilizan ladas de Sonora para crear realismo.