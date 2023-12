José Luis González Íñigo, un alma apasionada por el Béisbol

HERMOSILLO, SON.- José Luis González Íñigo fue un niño que recorría los campos de béisbol de Hermosillo buscando con quién jugar y hoy es propietario de equipos en las dos ligas profesionales más grandes de México.



En un momento de su vida tuvo que escoger entre esa pasión que corre por su sangre sonorense de ser pelotero o continuar su carrera profesional, y aunque se decantó por la segunda, nunca se separó del béisbol.

Y luego de una vida ligada al llamado “rey de los deportes”, este viernes será entronizado en la Clase 2023 del Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

El Imparcial: ¿Qué representa para usted ingresar al Salón de la Fama del Deportista Sonorense?



José Luis González Íñigo: “Una dicha muy grande, la verdad es que a mi edad, creo que estoy jugando los últimas entradas de mi vida, entrando pronto a extrainnings, y el que se me reconozca en mi estado natal me llena de orgullo y profunda satisfacción

EI: ¿Tiene un valor superior el hecho de que haya salido tan joven del Estado y se le reconozca en su tierra?

JLGI: Reconozco que han sido muy generosos los que me designaron como deportista destacado porque yo, a pesar de que mi amor por el deporte y por el béisbol en particular nació en los años cincuenta, seguí practicando los deportes con el nombre Sonora en la camiseta y siempre en mi interior he reconocido a Sonora como el iniciador de mi vida deportiva.

EI: ¿Cómo nace su pasión por el deporte, en particular por el béisbol?

JLGI: En mi natal Sonora, en Hermosillo, no se practicaba más que el béisbol, se jugaba algo de básquetbol, de volibol, y yo desde niño me uní a ese deporte, salía de mi casa por las tardes con un guante de béisbol bajo el brazo a buscar en los diferentes campos, casi todos llaneros, en los que me permitiera jugar béisbol, y así fue como desde niño lo práctico y se ha convertido en mi pasión deportiva.

EI: En algún momento tuvo que decidir entre el deporte y su carrera profesional, ¿Cómo considera que hubiera sido su carrera como beisbolista profesional?



JLGI: Yo siempre creí y he creído en el transcurso de mi vida que si me hubiera dedicado al béisbol profesional me hubiera ido muy bien porque tenía facultades, tenía el físico necesario para triunfar, pero por azares del destino, cuando se me invitó a jugar profesional estaba yo muy cercano a terminar mi carrera de Ingeniero Químico en Monterrey y por influencia de mi novia en ese momento, ahora mi esposa, y de mi papá, los dos casi casi me dijeron ‘si te vas al beisbol olvídate de nosotros’. Y pues tomé la decisión correcta, me he dedicado a mi profesión, a mi carrera profesional, no me arrepiento, pero la vida me ha dado mucho béisbol.

EI: Siendo un apasionado del béisbol, ¿fue fácil la decisión de adquirir al equipo de Charros?

JLGI: Sí fue fácil, porque cuando eres un apasionado del béisbol y ya estás entrado en años, se te presenta esa oportunidad y si estás en condiciones de comprar la franquicia como fue el caso pues acudimos a un llamado, era necesario que alguien tomara en ese momento el béisbol profesional en Jalisco y afortunadamente mi familia es apasionada también del béisbol. Dos años después se nos presenta la oportunidad de comprar la franquicia de verano de la LMB y fue un complemento, creíamos que teniendo verano e invierno podíamos hacer mejor las cosas, mejorar las condiciones, podíamos llevar a cabo actividades afines que nos permitían hacer un buen papel, creemos que lo vamos a hacer.

EI: Su llegada a Charros tuvo un impacto inmediato con el título en la primera temporada, ¿esperaba celebrar tan pronto?

JLGI: No, es sumamente difícil llegar a ser campeones y más en el primer año, fue mucha suerte, por supuesto fue mucha entrega de los peloteros y la directiva, y se coronó con un campeonato. A mí no me tocó porque estaba enfermo, estuve intubado por más de 20 días de la temporada, así que no me tocó vivirla, viví nomás por televisión los playoffs y nuestra participación en la Serie del Caribe en República Dominicana. Ya el segundo año me tocó vivirla también desafortunadamente vivirla enfermo con otra neumonía, pero ya esta tercera temporada me ha tocado vivirla intensamente juego por juego y la verdad es que la he disfrutado mucho. Y me ha tocado ver la negociación para la compra de la franquicia de verano y estamos muy orgullosos de estar en el béisbol.

EI: ¿Qué expectativas tiene ahora con la ex franquicia de Mariachis en el verano?

JLGI: Estamos conscientes de que hay 20 equipos en la liga de Verano, 10 en la liga de Invierno; la liga de Invierno siempre ha sido muy competitiva, franquicias pequeñas como Guasave, Los Mochis, Navojoa, van en los primeros lugares, nosotros con toda la grandeza de una plaza como Guadalajara no significa que por eso vas a ser campeón, y en el Verano somos la segunda plaza más importante después de la Ciudad de México, creemos que seremos exitosos en las dos, va a ser mucho trabajo y el tiempo lo dirá, por lo pronto estamos entregados a formar un buen equipo en Verano y en Invierno y a partir de ese buen equipo ganar afición, satisfacer al público y engrandecer el beisbol en Guadalajara.

EI: ¿Cómo ve el panorama del béisbol en México y qué considera que hace falta para impulsar su crecimiento?

JLGI: Hemos tenido la fortuna de que el actual Presidente de la República es un gran impulsor del béisbol, él ha intervenido en que se amplíen ambas ligas y los dueños de los equipos hemos reaccionado favorablemente y vemos un futuro muy prometedor para el béisbol. Es un deporte familiar al que asiste el público con sus familias y eso nos anima enormemente para que tengamos un espectáculo sano, respetuoso de las familias, de las mujeres y cada vez más conocedor del béisbol.

EI: ¿Qué le pareció la participación de México en el Clásico Mundial de este año?

JLGI: Fue una experiencia fabulosa que le ha dado un fuerte impulso al béisbol en México, quedamos en segundo lugar después de Japón, por arriba de Estados Unidos. Casualmente el mánager de México es nuestro actual mánager, Benjamín Gil, vamos a competir muy fuerte con un gran equipo que es Hermosillo, con un gran equipo Navojoa, los tres destacan mucho esta temporada.

EI: ¿Cómo ve el talento mexicano en el béisbol de las Grandes Ligas?

JLGI: Nos ha dado enormes satisfacciones, este año no es que haya aumentado significativamente el número de peloteros, pero sí se han destacado buenas actuaciones de los mexicanos. Estamos conscientes de que la presencia física de los venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, aparentemente es superior a la del mexicano, hablando de béisbol, pero hemos encontrado que las habilidades de los mexicanos son muy bien aceptadas en los equipos de Grandes Ligas, por la vivacidad, la velocidad, los pitchers mexicanos son destacados. Yo creo que está pasando un buen momento el béisbol mexicano en las Ligas Mayores y que la tendencia es a mejorar.

Su opinión

Héctor Espino: El mejor pelotero ofensivo mexicano de la historia.

Baldomero Almada: El primer mexicano que llegó a las Mayores haciendo un excelente papel.

Fernando Valenzuela: El mejor pitcher mexicano de la historia con muy buenos resultados en

Ligas Mayores, próximo a entrar al Salón de la Fama, esperamos.

Vinicio Castilla: Un pelotero de Oaxaca que no tenía un físico impresionante para las Mayores, pero a base de esfuerzo, de entrenamiento, se convirtió en un excelente jugador ofensivo.



Adrián González: El mejor ofensivo mexicano en los últimos años. Un gran pelotero, un hombre muy respetuoso del béisbol.

Randy Arozarena: Un cubano mexicano que es un ejemplo viviente de beisbolista simpático, agradable, entregado a su deporte.

Julio César Chávez: Para mí el mejor boxeador mexicano de la etapa moderna, oriundo de Ciudad Obregón, hecho en Sinaloa.

Hugo Sánchez: No conozco mucho de fútbol, pero como deportista estoy enterado de los grandes éxitos en el fútbol mexicano y español.

Alejandra Valencia: Un orgullo sonorense, joven practicante del arco, que ha cosechado muchos frutos, muchas medallas y con gran futuro por delante.

“Checo” Pérez: El mejor automovilista profesional mexicano de la historia, ha popularizado este deporte en México.