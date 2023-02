José Luis Cera, de los mejores en Fisicoculturismo Natural de todo México

Lo que inició como una simple curiosidad de niño al ver a su padre haciendo ejercicio, actualmente tiene a José Luis Cera como uno de los mejores exponentes de fisicoculturismo natural en el mundo.

El hermosillense ya puede considerarse el mejor de México en la modalidad de Sport Model, donde ha destacado rápidamente desde que se decidió entrar de lleno a las competencias en 2022.

Todo inició en el patio de mi casa. Ya voy para 13 años que yo inicié en este deporte. Todo nació porque mi papá entrenaba ahí en el patio. Yo tendría unos 10 años cuando lo veía entrenar.

José Luis Cera es bicampeón nacional en fisicoculturismo

“Yo siempre le decía que quería hacer ejercicio junto con él. Me ponía a hacer lagartijas y cositas así, pero nunca me dejó tomar unas pesas como tal, siempre me decía ‘hasta que cumplas 13 años’”, recordó.

Después de varios intentos fallidos por participar en competencias de fisicoculturismo, fue el año pasado cuando por fin decidió probar suerte en una, y su disciplina fue tan buena que en sólo cuestión de meses se convertiría en bicampeón nacional.

Fui, gané el Nacional, me dieron el pase a Tampa, Florida, que era un Internacional que se llama Natural Show. Por situaciones de mi visa, en ese momento no pude ir. Me seguí preparando para octubre, que hubo otro Nacional, en el cual quedé campeón también y me dio pase directo al mayor evento internacional, que se llama Natural Olympia”.

Ya en esa competencia celebrada en Las Vegas, Nevada, el sonorense dejó en alto el nombre de México al terminar sexto en la modalidad de Sport Model profesional y décimo en Men Physique para novatos.

Fue algo increíble poder estar rodeado de los mejores atletas a nivel internacional. Fue algo increíble ver a gente de todo el mundo, y caí en cuenta que entre los mejores de todo el mundo ahí estaba yo.

“La verdad que fue una bendición para mí. Sentirme ahí, estar en tarima, pisarla por primera vez, estar en un evento que yo conocía desde que inicié en esto, porque mi papá me platicaba de esos eventos, pero también él tenía revistas del fisicoculturismo de aquellos tiempos, de Arnold Schwarzenegger y todo eso; ahí hablaban mucho de ese evento, el Olympia”.

Ahora, con dos títulos nacionales y uno internacional en su palmarés, José Luis espera poder seguir cosechando éxitos dentro de esta disciplina, y al mismo tiempo inspirar a más personas que gusten de cultivar buenos hábitos en cuestión física.

Ahorita soy nutriólogo de profesión, y va mucho con mi carrera. Uso mucho las redes sociales también. De esa forma yo puedo llegar a otras personas y poder impactarlas. Básicamente lo uso como eso, como una fuente de inspiración, principalmente para mí.

"Hay muchos beneficios en hacer ejercicio, alimentarse bien, y ahora competir me está abriendo muchas puertas, como esta, que para mí es una bendición, y les agradezco”, concluyó.

ÉL ES…

José Luis Cera Tapia

Edad: 25 años

Deporte: Fisicoculturismo Natural

De: Hermosillo