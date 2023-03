Jorge Valencia, de Mátalas Callando, ofrece una cartelera para todos los gustos musicales

HERMOSILLO, Son.- Falta menos de dos meses para el gran regreso del Palenque de la Expo Gan, que este año se renueva con novedades que se ajustan al gusto de todos sus asistentes.

Jorge Valencia, presidente de la empresa Mátalas Callando, con más de 20 años como organizador de eventos, asumió el cargo de la cartelera artística de este año tanto para el Palenque como para el Teatro del Pueblo, que trae a artistas como Ricardo Montaner, Lucero y Mijares, OV7, Amanda Miguel y muchos más.

Gracias a la oportunidad que me dio Juan Ochoa, presidente de la Unión Ganadera, llevaremos a cabo este palenque de la Expo Gan. Como lo ven esta cartelera, hicimos cambios. Por ejemplo, me ha agradecido mucho el público rockero porque era un género que no estaba muy contemplado en la Expo, ahora en el Teatro del Pueblo encontramos a Kinky, Caifanes, Nunca Jamás, El Gran Silencio. Es la fiesta más importante del Estado, entonces como sonorenses lo estamos esperando mucho”, explicó Valencia.

“No podemos excluir a nadie, ni grupero, ni popero ni corridos tumbados ni nada. La cartelera se hace muy variada, siempre con anclas de artistas tradicionales y fuertes como Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Ricardo Montaner. Tratamos de estar a la vanguardia como Napoléon en su gira de despedida, y será su última participación en Hermosillo. Este año, sobretodo, que tenga una variedad por completo para los jóvenes, adultos y los más adultos que se puedan divertir en un sano esparcimiento”.

Palenque de la Expo será más puntual y familiar

Una de las novedades de este año es la cancelación de las peleas de gallos, lo que permitirá que los conciertos comiencen puntualmente a las 23:00 horas.

“Este año no hay peleas de gallos por el tema del cuidado animal, entonces eso hace que sea más familiar todavía y lo que vende Mátalas Callando es una experiencia, que la gente se vaya feliz, porque al final son emociones las que trae el espectáculo”, comentó.

Jorge aceptó el reto de tomar el cargo de este evento tan esperado, luego de tres años de pausa por la pandemia del Covid-19, motivo por el cual expresó su respeto por el público y la necesidad de hacer las cosas de la mejor manera.

“Mis respetos para las personas anteriores que tenían a cargo el palenque. Es un arduo trabajo, es muchísimo trabajo, mi compromiso es hacer lo mínimo que hacían. Es un compromiso muy grande y con cada gente que te compra un boleto, así sea del más barato o caro, tienes que quedar bien con esa persona. Me tocó que se quejaran mucho del sonido, entonces estamos haciendo adecuaciones diferentes para mejorar la acústica, y no porque antes se hacía mal, sino simplemente buscar que las cosas sean mejores siempre”, continuó.

Los resultados, dijo Valencia, han sido mayormente favorables, pues las dos fechas de Carin León ya agotaron boletos, así como Junior H y otras variedades artísticas de este año.

“Ya anunciamos el sold out de Carin León y de Junior H, luego ya casi sold out de Alejandro Fernández (Día sábado), muy pegadito Carlos Rivera,y eso te da la tranquilidad, más no la confianza, de seguir trabajando arduamente en cada uno de los detalles que debes cubrir para que el Palenque sea un éxito tras 3 años de ausencia”, destacó.



