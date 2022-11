Johan Vásquez: De Navojoa para el mundo

Unos meses antes del Mundial de Rusia 2018, Johan Vásquez cumplía su sueño de ir a un equipo de Primera División. Sólo cuatro años después, el navojoense está listo para disputar su primera Copa del Mundo.

El “Pipe”, “Felipín” o Felipe, como es mayormente conocido Johan en su natal Navojoa, verá cumplido otro sueño al integrar la lista de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar.

Fue apenas en 2018 cuando fue vendido a Rayados de Monterrey por Cimarrones en una cifra récord (para un jugador de Ascenso MX) de 2 millones de dólares, la culminación de su primera etapa como jugador, pero el comienzo de la más grande.

Pese a su meteórico ascenso desde las divisiones inferiores de Cimarrones de Sonora, hasta el “Calcio” italiano, el defensa no tuvo la misma fortuna en sus primeras aventuras fuera del Estado.

“Primero fue visoreado por Pachuca; después, estando aquí en Navojoa, vino Pumas y se lo llevó a la edad de 13 o 14 años, y se integró a las Fuerzas Básicas. Ahí duró un año.

“Ahí lo cortaron, y me dijo ‘Apá, sabes qué, ya nos cortaron porque no quieren gente de fuera, quieren pura gente del DF’. Entonces se vino para acá, un poco triste, pero pues todavía chamaco”, recordó su padre, Rigoberto “Zito” Vásquez.

Johan Vásquez jugó con Cimarrones de Sonnora hasta 2018.

A pesar de esas primeras desilusiones, a esa edad Johan ya era conocido por los entrenadores del medio sonorense gracias a los torneos que hizo representando a Navojoa y como constante refuerzo de la Selección Sonora, por lo que fue difícil perderle la pista.

“Normalmente cuando traes a un foráneo la premisa es que el foráneo tiene que ser mejor que el local para traerlo, para que valga la pena el dejar a alguien afuera, y Johan Vasquez cumplía con todos los requerimientos para el puesto en ese entonces.

“El primer Nacional al que fue con nosotros fue Sub-13, y la Olimpiada también era Sub-13. Ellos fueron subcampeones Nacionales, fueron campeones en la Copa Chivas, regresamos y fuimos subcampeones de Olimpiada Nacional”, comentó José Torrecillas, ex entrenador de la Selección Sonora y actual visor de Rayados de Monterrey.

Johan iba a probar suerte nuevamente en las Fuerzas Básicas de otro equipo de Primera División, ahora en Tigres, sin embargo tampoco tuvo el éxito esperado y se vio obligado regresar una vez más a Sonora, donde le esperaba una oferta inesperada cuando asistió a una visoría de los entonces llamados Rayos de Poblado Miguel Alemán.

“Johan no fue a la visoría, fue a saludarme con su papá, pero ya platicando le digo ‘¿y este qué?’, y me dice ‘no que profe, en Tigres no sé qué le pasó’, ‘¿y qué va a hacer?’, ‘no pues me lo están pidiendo de Cruz Azul”, me dijo el papá.

El sonorense actualmente juega para el Cremonese en Italia.

“Déjate de cosas’, le dije, ‘me lo voy a llevar yo, allá conmigo va a jugar, necesita jugar’; total, se convencieron Johan y el papá, y me lo traje para acá. Y sí, aquí lo tuve y nunca lo banquié, en Tercera, Segunda, jugó todos los minutos”, expresó Enrique Ferreira, ex director técnico de Rayos del Poblado Miguel Alemán y Cimarrones de Sonora.

No pasó mucho tiempo para que el navojoense empezara a destacar en Tercera y Segunda División, lo cual abrió rápidamente las puertas para debutar con Cimarrones de la Liga de Ascenso MX, que entonces dirigía Mario García Covalle.

“Con Johan me tocó jugar, él de central por izquierda y yo de lateral por izquierda, ya en Cimarrones de Segunda División Premier. Somos de Navojoa los dos, él es hijo del Zito, una persona muy emblemática ahí Navojoa; su hermano también jugó futbol profesional, jugó en Murciélagos, habíamos sido rivales y yo ya lo conocía.

“Cuando llega a Cimarrones, éramos de donde mismo, teníamos de qué platicar, aparte es una persona muy religiosa, teníamos algunas cosas en común y se nos hizo fácil formar una amistad, gracias a Dios”, mencionó Adrián Miller, ex jugador de Cimarrones.

Actualmente con 24 años, Johan Vásquez parece ser el futuro inmediato de la Selección Mexicana, y aunque no le ha sido fácil adaptarse al futbol italiano, el ganarse un puesto en los planteles del Genoa y Cremonese ya es digno de reconocerse por sus coterráneos.

“Ayer leí una nota que es de los primeros navojoenses en jugar en Primera División, el primero en irse a Europa, el primero en jugar en Selección y el primero en ir a un Mundial; creo que le andan queriendo poner su nombre a un estadio y me dio mucho gustó, la verdad.

“Leí los comentarios, y la única contra que le ponían a esta acción era que era una persona muy joven; yo no le veo el problema a eso, yo le podría estadio Johan Vasquez fácil, la verdad”, agregó Miller.

ÉL ES…

Johan Felipe Vásquez Ibarra

Edad: 24 años

De: Navojoa, Sonora

Posición: Defensa central/lateral

Perfil: Zurdo

Estatura: 1.84 m

Equipo: Cremonese (Italia)