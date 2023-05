HERMOSILLO, Sonora.- Después de solo permitir dos carreras en cinco entradas y un tercio durante el juego de este domingo ante Nuevo León “A”, Joaquín Duarte fue designado como el Jugador Más Valioso de la final del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas EL IMPARCIAL 2023.

El navojoense fue fundamental para que Sonora “A” se alzara con el título en el Estadio de la Unidad Healy, ya que aunque admitió un par de anotaciones en la primera entrada, después logró sacar 14 ponches que fueron de gran ayuda para los suyos.

“Cuando el partido iba 5-2 yo ya no estaba entrando, la verdad. Sí me puse un poco nervioso. Pero gracias al buen bateo y pitcheo de mis compañeros pudimos quedarnos con el título".

Te puede interesar: Atrapa Pablo Vázquez premio al Beisbolista del Año 2022.

Yo inicié en el primer juego. También me fue muy bien. Lancé cinco entradas también y me hicieron una carrera nomás; me hicieron tres carreras en todo el torneo nomás”, comentó el lanzador.