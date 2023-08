Jesús David no fue trasladado por no tener signos de urgencia, declara coordinador de Cruz Roja

HERMOSILLO, Sonora.- Cruz Roja Hermosillo no trasladó al menor Jesús David Medina Robles durante la primera atención, ya que en ese momento no presentaba signos de urgencia, y la familia consideró que no era necesario, explicó Andrés Holguín García, coordinador local de la institución.

“Tres días antes de que el niño falleciera recibimos una llamada del 911, tardamos alrededor de 10 u 11 minutos en llegar, y ya en el domicilio vimos que el niño ya tenía historial clínico".

La familia ya había ido a que lo consultará un médico y estaba en tratamiento con medicamentos; los socorristas de Cruz Roja tomaron signos vitales en ese momento, hicieron todo lo que se tiene que hacer, y vieron que era consistente con el tratamiento que ya tenía, al menos en los síntomas”, puntualizó.

Coordinador de Cruz Roja explica por qué no trasladaron a Jesús David en ambulancia

Al explicar eso a los familiares, fueron ellos mismos quienes se tranquilizaron y consideraron que no era necesario el traslado, dijo. Esto es normal, ya que el niño en el momento de la atención no presentaba signos de alarma, y al comentarles eso a los familiares, ellos mismos consideraron que era mejor seguir el tratamiento en casa.

“En ese momento se niega el traslado (por parte de los familiares), y a los tres días volvemos a recibir la llamada, pero cuando los socorristas llegan ya el niño está sin signos vitales.

Al final de cuenta, si las personas solicitan el traslado, nosotros lo trasladamos, pero muchas veces cuando ven la situación, toman los signos vitales, y si en apariencia todo está en orden la gente se tranquiliza y consideran que no es necesario, por diversos factores”, añadió.

Holguín García aseguró que en caso de que requieran un traslado, Cruz Roja Hermosillo siempre presta el servicio, sea o no una emergencia visible. Aun así, se respeta siempre la decisión de las familias y el paciente, sobre cuando y a donde se van a trasladar a las personas, así como si deciden no hacerlo.