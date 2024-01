Jeeperos tienen su primer recorrido en San Pedro

Jeeperos de Hermosillo celebraron su primera travesía del año, con un recorrido desde San Pedro hasta la Victoria, donde participaron alrededor de 150 autos 4x4.

Patricio López, miembro de Borrachos Off Road, agrupación que coordina la actividad, explicó que esta actividad ya es una costumbre de más de 5 años, donde lo que se busca es juntar a todos los jeeperos para convivir, pasar un momento agradable y practicar este hobby de manera segura.

A la actividad, mencionó, pueden acudir cualquier persona o familia que tenga un vehículo 4x4, sea o no parte de una agrupación, y la única regla es respetar las medidas de seguridad y si algún otro conductor tiene un problema buscar como ayudarlo.

La principal es divertirnos y seguir nuestra principal regla de todas las travesías, que si todos entramos todos salimos, ningún carro se queda atrás, entonces si participas y ves que algún carro se queda tirado o atascado, todos nos tenemos, nos encargamos de jalarlos, ayudarlos o ver como le hacemos.

“Siempre, todos los años, esta primera travesía se hace el día 2 de enero, caiga el día que caiga de la semana, porque el chiste es empezar el año bien, haciendo lo que nos gusta y es para nosotros una manera de jalar lo bueno y la convivencia sana entre todos”, describió.

SE SUMAN

En la actividad participaron diferentes grupos de Hermosillo y sus alrededores, entre ellos Aventureros Off Road, Solitarios Off Road y Kaibiles Off Road, los cuales partieron desde San Pedro por los diferentes caminos de terracería, hasta El Tazajal y de regreso.

Al final, los diferentes participantes hicieron una carne asada para concluir la convivencia y poder disfrutar del momento junto a sus familias.

