Jamás pensé que llegaría este momento: Ex novio de Ámbar

Un ex novio y amigo cercano de Ámbar, la joven hallada calcinada esta madrugada en la colonia Ley 57, dedicó un mensaje sobre el caso a través de su perfil de Facebook.

En la misiva resalta la incredulidad ante lo sucedido pues relata que convivió muchos años y ''desde el kínder'' con ella, compartió sueños y planes a futuro, además de mencionar el primer evento organizado por Ámbar, por el bien de su natal Santa Ana.



El joven destacó su papel de sindica y cualidades como ser ‘‘la niña más sencilla, la más honesta y la amiga sincera’’.

Gracias por dejarme ser tu novio y por dejarme ser tu amigo después de eso.

Ilde Moreno Díaz, como se identifica en la red social, pidió apoyo para la familia de la joven (Vásquez Ayala) pidió justicia sobre el caso y finalizó con una petición:

''Por favor no compartan información no oficial, NO AL MORBO, SI AL RESPETO DE SU FAMILIA. Honremos su alma y su ser solamente y exijamos justicia !! ''.