Invitan a "reciclar por sonrisas" para niños con cáncer

HERMOSILLO, Sonora.- En apoyo a niños y adolescentes con cáncer y lupus, seis organizaciones civiles se unieron para realizar una colecta de material reciclable, con el fin de obtener fondos y apoyar en el pago de tratamientos.

Daniela Salas, integrante de Jóvenes por la comunidad, comentó que la iniciativa surgió luego de las denuncias de madres y padres de familia con estas enfermedades sobre la falta de quimioterapias y otros medicamentos.

“Hay niños que no tienen medicamento porque no lo proporciona el hospital, porque no hay o por algún otro problema. En algunos casos les tienen que dar quimioterapia tres veces a la semana; a raíz de esos problemas nos dimos cuenta de que teníamos que actuar”, dijo.

Ante la imposibilidad de realizar algún evento masivo para recaudar dinero, refirió, decidieron organizar la colecta “Reciclando por sonrisas”, que será este sábado por la mañana en la plaza Emiliana de Zubeldía.

He for she, Chaviza revolucionaria, Movimiento Ecobigoc, Somos Acción Sonora y la Ludoteca Ave Ba’du son las otras organizaciones civiles que participan en la campaña de donación.

Daniela Salas añadió que septiembre es el Mes de Concientización contra el Cáncer Infantil, por lo que hay más motivación para participar y apoyar esta colecta.

Los materiales que se pueden llevar son tapitas de plástico, botellas, periódicos, revistas, papeles y botes de aluminio; además también se pueden hacer transferencias de dinero.

“Lo recaudado se va a entregar por medio de la Ludoteca Ave Ba’du, que es la que tiene más tiempo y cercanía con los niños que realmente lo necesitan, y se hará legalmente”, aseguró, “con esto se busca apoyar tanto a los niños como al medio ambiente”.

RECICLANDO POR SONRISAS

Cuándo: Sábado 12 de septiembre.

Horario: De 10:00 a 14:00 horas.

Lugar: Plaza Emiliana de Zubeldía.

Qué se puede donar: Tapitas y botellas de plástico, papeles de archivo, libros, revistas y botes de aluminio.

Donaciones económicas: Cuenta Banamex 5204 1672 5031 6593.

Más información: Con Viviana al 66-21-70-50-99 o con Daniela al 66-23-53-24-56.