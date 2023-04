Investigadores reprueban que se mutile a rayas en Huatabampo

NAVOJOA.- Como una acción inútil y que deja a la raya sin el instrumento de defensa y caza, calificó Jacqueline García Hernández, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) el que autoridades de ecología municipal de Huatabampo retiraron el aguijón a dicha especie para evitar que piquen a los bañistas.

No creo que sea para nada eficiente ni recomendable hacer estas medidas”, subrayó, “se me hace algo inútil y que las poblaciones se muevan, lo único que van a afectar al público, las dejan sin su herramienta para cazar, haz de cuenta que las mataron”.

En todo caso es preferible poner señalamientos sobre la presencia de mantarrayas, enfatizó, y que los bañistas estén informados y bajo su responsabilidad se metan a las aguas del mar.

Además se debe hacer un estudio y por zonas señalar con banderines si es lugar con baja, media o alta densidad de mantarraya para avisar al público.

La bióloga Dulce Díaz, de Pregúntale al Biólogo, explicó que este es un acto basado completamente en la ignorancia y desconocimiento de las especies y de la ecología.

Nada justifica este acto de crueldad animal, los animales muy probablemente estén en una temporada de reproducción, lo que no van a dejar de hacer porque sea nuestra Semana Santa o nuestras vacaciones, esto es maltrato, que no les pasa nada, no es cierto, los mutilaron al cortar una parte de su cuerpo vital para su supervivencia, independiente del dolor o no, esto muestra que no saben nada de ecología”, indicó.