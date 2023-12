Inspira a Francisco Lugo su regreso a Naranjeros de Hermosillo

HERMOSILLO.- Después de conseguir dos títulos de Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, Francisco Lugo regresó hace unos días a Naranjeros de Hermosillo y, según dijo, ahora está en el equipo de sus sueños.

El hermosillense debutó con la Escuadra Naranja en la campaña 2012-13, aunque después pasó seis años con el conjunto de la capital sinaloense y fue parte de sus campeonatos en las temporadas 2017-18 y 2020-21.

“¿Qué te digo?, cumpliendo mi sueño, súper contento de estar de vuelta con los Naranjeros. Vengo prestado esta temporada, pero dándolo todo por el equipo. Este invierno no me dejaron en el equipo (Tomateros), me dieron diferentes noticias, entonces simplemente no tenían planes para mí, y bueno, ahora vengo a un mejor equipo y a jugar en mi casa.

“Yo no estaba jugando con nadie, pero siempre me mantengo en forma, siempre estoy listo para que cualquier equipo me llame y responder; entonces vengo muy motivado, muy contento de estar en casa, de ver a mi familia, a mis padres, a mis amigos”, comentó.

Y al parecer la cercanía con sus seres queridos le ha caído bien al jardinero, ya que hasta antes del juego de anoche bateaba para .323 luego de 31 turnos al bat; aunque todavía lejos de su mejor porcentaje en una temporada, el cual consiguió en la 2021-22 con Tomateros (.383).

“Cuando me hablaron, rápido vi cómo estaba el cuerpo de outfield, cómo estaba el equipo; empecé a estudiar bien al equipo y vi que tenía ‘chance’ de llegar jugando. Ahorita han traído a más gente, nos estamos preparando para los playoffs, es normal, y aquí estoy listo para lo que necesite Juan Gabriel (Castro)”.

ES BUENO SABER…

Francisco Lugo fue parte del equipo de Tomateros que derrotó a Naranjeros en la final de la temporada 2020-21.