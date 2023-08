Insiste la Unión Nacional de Padres de Familia que creación de libros no fue conforme a la ley

HERMOSILLO, Sonora.- La implementación de los nuevos libros de texto para educación básica no se hizo conforme lo marca la Ley General de Educación, y esto podría significar un fuerte atraso a la educación del País, afirmó Inan Lagarda, representante en Sonora de la Unión Nacional de Padres de Familia.

“La Unión de Padres de Familia desde hace 18 meses solicitó a la Secretaría de Educación Pública que fueran invitados para revisar los contenidos que se pretendían sacar, pero nunca se recibió respuesta, cuando el proceso debió haber sido con la participación de todos los actores que te comento”, puntualizó.

Lagarda resaltó que todo el Comité de la asociación se ha acercado a docentes y académicos de distintas instituciones educativas, para saber si ellos fueron tomados en cuenta o ya conocían los contenidos, y ninguno los tenía aún en físico para su análisis.

Esto no había sucedido en años anteriores, afirmó, y podrían tener consecuencias graves, ante el gran rezago educativo que hay después de la pandemia.

No se necesita ser un especialista para decir, prever o visualizar un mayor rezago educativo; definitivamente estamos poniendo en desventaja a los más vulnerables, al no pensar en que le vamos a acercar en este momento para lo básico, lo mínimo, para aprender a leer, para aprender a escribir, ahí debe estar todo el esfuerzo centrado, no en una Reforma para la cual no estábamos preparados.