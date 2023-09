Inician Borregos con pie derecho en temporada de Flag Otoñal

La Liga de Flag y Futbol Americano del Municipio de Hermosillo (Liffamh) puso en marcha su Temporada de Otoño este fin de semana, incluyendo seis encuentros de la categoría Open Varonil.

En esta división tomó relevancia el juego que los Borregos le ganaron por 13-7 al equipo de Elite, donde Pablo Gil Lamadrid y Carlos Verdugo figuraron como los mariscales de campo por ganadores y perdedores, respectivamente.

Las anotaciones del triunfo cayeron en manos de Gabriel Cota y Orlando Fragoso; mientras que por los caídos respondieron Octavio Luna con una anotación y Óliver Miranda con la conversión.

En otros resultados de esta categoría, Panteras derrotó 29-28 a Yaks, Guerreros apaleó 43-0 a MK Ultra, Devils superó 38-13 a Berrendos, Selección Sonora se impuso 41-6 a Mad Dogs y Bro’s Team venció 52-21 a Blackboys.

 

Este lunes concluirá la Semana 1 de la Liffamh con cinco encuentros en el campo de La Verbena. Los primeros cuatro en la categoría 35+ Mamás y el último en la 35+ Varonil.

JUEGOS PARA LUNES

Hora Partido Categoría

19:30 K9 vs. Celtas 35+ Mamás

19:30 Sioux vs. Yaks 35+ Mamás

20:30 Guerreras vs. Black 35+ Mamás

20:30 Redskins vs. Panteras 35+ Mamás

21:30 Panteras vs. Yaks 35+ Varonil