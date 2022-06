Inicia temporada de anidación de tortuga golfina en Kino

BAHÍA DE KINO, Sonora.-A partir de este mes inicia la temporada de anidación de la tortuga golfina en playas de Bahía de Kino, el Grupo Tortuguero y ambientalistas hacen un llamado a la población a evitar vehículos motorizados en playa.

Desde el 2015 el Grupo Tortuguero de Bahía de Kino ha trabajado en la protección y conservación de la tortuga golfina en las playas, cada temporada anidan un promedio de 5 a 7 tortugas y en ocasiones hasta 15.

Cosme Becerra, integrante del Grupo, indicó que cada temporada eclosionan de 400 a 700 huevos.

Te puede interesar: Por anidación de aves recomiendan no visitar Isla de Alcatraz

Desde junio y hasta diciembre trabajan en la protección de los nidos para garantizar el éxito del nacimiento de las tortuguitas.

“Cada temporada registramos de 5 a 6 nidos de tortugas y se ha ido incrementando el monto de tortugas arribando 400 a 700 tortuguitas que eclosionan, son 70 a 120 huevos en cada nido y se logran cerca del 90 a 95 de cada 100”, detalló Cosme Becerra.

Los motivos por lo que no eclosionan es por la presencia de depredadores, deformaciones de las tortugas o porque no logran salir debido a la compactación del suelo ocasionado por los vehículos motorizados que transitan en la zona.

Te puede interesar: Salvan a menor de 13 años de morir ahogado en Bahía de Kino

El año pasado 10 nidos registrados y dos no identificados, encontramos las tortuguitas en la arena y dimos cuenta que había tortuguitas muertas que no pudieron salir por la compactación de la arena. Siete nidos ubicados no se lograron se echaron a perder debido a la compactación de la tierra”, recalcó.