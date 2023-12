Ingresa González Íñigo a salón de la fama del Deportista Sonorense

SONORA .- Lo que empezó como un simple gusto por el beisbol llevó a José Luis González Íñigo a convertirse en el socio mayoritario de los Charros de Jalisco, y cinco años después esto mismo le valió para ser entronizado este viernes en el Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

El nacido en Hermosillo cumplió uno de sus sueños al adquirir una franquicia de la Liga Mexicana del Pacífico en 2018, pero nunca se imaginó que tal acto lo llevaría a ser considerado más tarde para ser inmortalizado en su tierra natal.

Hace dos meses no me hubiera imaginado estar aquí, me avisaron hace como un mes, pero por supuesto que lo recibí con mucho cariño, con mucha emoción, con un enorme sentimiento de satisfacción". Comentó.