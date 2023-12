Indagan autoridades si melones de Sonora causaron salmonelosis que provocó la muerte a 8 personas en EU y Canadá

HERMOSILLO, Sonora.- Para descartar que el problema de salmonelosis detectado en Estados Unidos provenga de melones exportados de Sonora, el Comité de Sanidad se instaló a partir de ayer en la entidad, anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El Ejecutivo estatal indicó que actualmente investigan la ruta de la trazabilidad de la producción de melón.

“Efectivamente el melón sale de Sonora, no necesariamente infectado, pudo haberse dado la infección de este producto en alguna de las etapas de procesamiento, no necesariamente cuidada”, dijo.

Para determinar las causas se trabaja en conjunto con autoridades federales y de los Estados Unidos para llegar a una conclusión.

Me parece que es precipitada la información que se ha dado, ubicando la responsabilidad en el producto y no aceptamos esta información en tanto no concluya el proceso de revisión”, agregó.