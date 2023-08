Incluye Liga Expansión a dos sonorenses en Once Ideal de la jornada 3

Luego de participar en los dos goles que le dieron el triunfo por 2-0 a Cimarrones de Sonora sobre Dorados de Sinaloa, el hermosillense Javier Acuña fue enlistado este lunes en el once ideal de la jornada 3 por parte de la Liga Expansión MX.

El “Jicamita” entró de cambio para el segundo tiempo de ese partido y su presencia fue notable en el campo del Estadio Héroe de Nacozari, donde inició la jugada que acabó en el gol de Daniel Cisneros y luego puso el centro para que Ernesto Monreal se estrenara como anotador en Cimarrones.

Esta representó la primera victoria en el torneo Apertura 2023 para los sonorenses, después de debutar con un empate ante Tepatitlán y caer frente a Leones Negros, por lo que también es el primero de sus jugadores en ser incluido en un equipo ideal.

 

No obstante, Acuña no fue el único sonorense en integrar este once de ensueño, ya que la Liga también incluyó al delantero magdalenense Jairo Mungaray, quien marcó un doblete en el partido que su Tepatitlán igualó 2-2 ante el Atlante.

Estos dos goles fueron los primeros de Mungaray en el actual torneo, aunque fue en el Clausura 2023 cuando marcó su primera anotación en Liga Expansión MX, después de formarse en las fuerzas básicas del Atlas desde 2016 y hasta 2022.