Inauguran Final de Copa Mundial de Tiro con Arco Sonora 2023

Bajo una calurosa noche y con la presencia de los 32 mejores exponentes del orbe, la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco Sonora 2023 fue inaugurada este jueves en la Plaza Zaragoza de Hermosillo, donde Alejandra Valencia debutará el próximo domingo enfrentando a la taiwanesa Peng Chia-Mao en los cuartos de final.

Como era de esperarse, la hermosillense fue la atleta más vitoreada durante la presentación oficial de los arqueros, quienes fueron instalándose uno por uno en el escenario montado frente al Palacio Municipal mientras el presentador pronunciaba sus nombres.

Previamente se celebró el sorteo de los cruces de cuartos de final en ambas ramas y categorías, donde Valencia Trujillo fue emparejada contra la misma rival que la derrotó en el duelo por el tercer lugar en la Final de la Copa Mundial de Tlaxcala 2022.

“Sean bienvenidos a este gran evento que el día de hoy recibe a los mejores arqueristas del mundo. Es para mí un gusto como Ministra del Deporte de México tener el orgullo de tener en nuestra tierra este evento.

“Sonora ha sido cuna de grandes deportistas y no se podía quedar sin el gusto de deleitarnos con una de las mejores deportistas que tiene no sólo nuestro estado, sino también México, Alejandra Valencia”, comentó Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade.

 

Además de esta última, durante la ceremonia protocolaria estuvieron presentes autoridades como Ugur Erdener, presidente de la Federación Internacional de Tiro con Arco; Tom Dielen, secretario de la World Archery; y Erubiel Durazo, director de la Codeson.

En cuanto a los otros tres mexicanos que estarán en competencia, el guanajuatense Matías Grande (recurvo varonil) deberá enfrentar al número uno del ranking de la Copa del Mundo, el coreano Lee Woo Seok; mientras que el tapatío Miguel Becerra (compuesto varonil) se medirá al hindú Prathamesh Samadhan y la coahuilense Dafne Quintero (compuesto femenil) debutará ante la británica Ella Gibson.

Este viernes se llevará a cabo la práctica oficial y Alejandra Valencia está agendada para tomar turno de 17:45 a 18:15 horas. El sábado iniciará la competencia con los exponentes de arco compuesto y el domingo entrarán en acción los de arco recurvo; ambos días empezando con la rama femenil a partir de las 16:00 horas.

CRUCES RECURVO FEMENIL

Cuartos de Final

Lim Sihyeon (Corea del Sur) vs. Lisa Barbelin (Francia)

Kang Chae Young (Corea del Sur) vs. Penny Healey (Gran Bretaña)

Alejandra Valencia (México) vs. Peng Chia-Mao (China Taipéi)

Casey Kaufhold (Estados Unidos) vs. Michelle Kropper (Alemania).

*Domingo a partir de las 16:00 horas.