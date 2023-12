Impugna Luis Nuñez proceso de elección de precandidato al Senado por Sonora en MC

HERMOSILLO, Sonora.- Luis Nuñez Noriega, economista cuyo intento de postularse al Senado por el Partido Movimiento Ciudadano fue rechazado el mes pasado, ha anunciado que impugnará la decisión tomada por los órganos electorales del partido.

Durante una conferencia de prensa, Nuñez Noriega explicó que la impugnación se debe a lo que considera una falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos en la convocatoria por parte de Movimiento Ciudadano. Afirmó que los argumentos en su contra carecen de validez desde la perspectiva legal, por lo que está impugnando dicho proceso.

Tomamos la decisión de impugnar el proceso de Movimiento Ciudadano toda vez que consideramos que no se llevaron a cabo los procedimientos de acuerdo a la convocatoria. Una serie de argumentos verdaderamente inválidos desde la perspectiva de los abogados, por lo cual estoy impugnando ese proceso”.

Resaltó su amplia trayectoria profesional y privada, incluyendo su labor en centros de investigación, su papel como servidor público en la Secretaría de Economía del gobierno federal y su respuesta al llamado del MC para abrir oportunidades de participación ciudadana en la política.

Nuñez Noriega argumenta que se le informó que tenía méritos suficientes para postularse como precandidato, pero su propuesta legislativa en el ámbito minero fue considerada insuficientemente fundamentada. Sin embargo, él defiende que cuenta con los méritos necesarios y que su propuesta está debidamente sustentada, por lo que cuestiona la base del rechazo a su aspiración.

Me dijeron que tengo suficientes méritos para poder contender a la precandidatura y que la propuesta legislativa que presenté en el ámbito minero no está sustentada que hago. Yo tengo todos los méritos y la propuesta está bien sustentada, entonces creo que no hay suficientes criterios para poder rechazar mi aspiración a contender por la precandidatura”