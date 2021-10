Impacta alza en gas bolsillo de familias y de las industrias

La familia de Javier Valenzuela Luna, vecino de Fuente de Piedra, ha tenido que recurrir al uso de la leña para cocinar caldos, tortillas y otros alimentos que requieren tiempo de cocción para hacer rendir el gas LP.

A pesar del aumento en el precio del gas, las recargas a su tanque continúan haciéndolas de 100 pesos porque su presupuesto semanal no les permite hacer un gasto extraordinario, debido a que algunos productos de la canasta básica también subieron.

“Sí ha impactado el aumento del precio del gas y mucho, porque no rinde… nosotros seguimos comprando 100 pesos cada quincena porque no hay para más, pero tenemos que usar cada vez más la hornilla para acabalarnos”, externó.

Uno usa el ingenio para salir adelante. por ejemplo, nosotros cocinamos afuera. hay vecinos que se molestan, pero pues si no hacemos eso no comemos… ahorita o pagas el gas, la luz y el agua o comes. no alcanza el dinero, todo está muy caro y el sueldo no ‘sabe’”, dijo.