Ignoran en Huatabampo el “Quédate en casa”

Centenares de personas de todas las edades, sin cubrebocas y ninguna protección celebraron ayer el Viernes Santo en seis comunidades indígenas de Huatabampo, pese a que en este Municipio ya hubo un fallecimiento por Covid-19 y hay siete contagiados, lamentó Abel Ramírez Torres.

El regidor étnico externó que pese a que se tenía un acuerdo con las autoridades tradicionales de celebrar las fiestas tradicionales a puerta cerrada, los fiesteros de la Loma del Etchoropo y El Júpare no respetaron dichos convenios.

“Se llevó a cabo la tumbada de cruces, la corrida del viejito”, refirió, “lamentablemente no se acataron las medidas de prevención, la ciudadanía no apoyó, la gente hizo caso omiso y se salió de control”.

Señaló que como joven indígena Mayo y preocupado por la salud de su pueblo, hizo la recomendación a las autoridades tradicionales de tomar medidas, situación que le costó el puesto de Pilato dentro de su etnia.

Lamentable, sabemos que me costó el puesto de Pilatos el querer concientizar, soy un joven Yoreme pero estoy consciente de la situación que se está viviendo, me decían que era cuestión de fe pero estoy al lado de la salud, si no hay salud no hay vida, si no hay vida no hay cultura y la situación es grave”.