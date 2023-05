Huelga en Unison: Entregan nueva propuesta al Staus; contempla todo asegura Rectora

HERMOSILLO, Sonora.- Para poder cumplir con las exigencias del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), que mantiene en huelga a la Máxima Casa de Estudios desde el pasado 28 de abril, se realizarán diversos ajustes internos, informó la rectora Rita Plancarte Martínez.

“Sí vamos a hacer ajustes, tenemos que hacer ajustes porque esto no estaba previsto. Nosotros nos encargaremos de trabajar con más austeridad aún”, manifestó.

La propuesta entregada ayer al Staus, considerada como la última, contempla un aumento general de salario del 4%, un ajuste al tabulador del personal de carrera del 0.5%, un ajuste al personal de asignatura del 1%, una retabulación del personal de asignatura del 1% y un incremento de rezonificación del 0.5%.

“Con todo lo anterior, el salario integrado aumentaría entre el 4.5% y el 6.5%, pero si a eso se le suma el incremento que se aplica en la prima de antigüedad, que es entre 1.5 y 2%, según los años de antigüedad que tiene cada trabajador, el salario integrado en realidad estaría teniendo un incremento de entre el 6 y el 8.5%”, explicó.

Además, dijo, hay aumento en otros ingresos en las prestaciones de monto fijo que ya se habían ofrecido.

“Vamos a recibir por parte del Gobierno del Estado un apoyo y vamos a hacer una serie de ajustes que esperamos que no afecten la vida académica, esto será parte de la vida universitaria”, añadió.

Yo llamaría a los profesores y profesoras a valorar este ofrecimiento, a padres y madres de familia que comprendan la situación por la que estamos pasado y a los estudiantes que no se desesperen, vamos a terminar el semestre bien. El mayor aprendizaje de éste año es que debemos de evitar esto el próximo año”, comentó.

PROPUESTA DE LA UNISON CONTEMPLA TODO: RECTORÍA

El monto del ofrecimiento al Sindicato de Trabajadores Académicos, sin sumar todavía lo del salario, representa una erogación de 73 millones 300 mil 859.61 pesos, destacó Rita Plancarte Martínez.

Para la rectora de la Unison la propuesta entregada al Staus contempla todo lo que se había solicitado desde el principio: Un aumento general de salario del 4%, un ajuste al tabulador del personal de carrera del 0.5%, un ajuste al personal de asignatura del 1%, una retabulación del personal de asignatura del 1% y un incremento de rezonificación del 0.5%.

Consideró que ésta es una de las mejores revisiones contractuales que se han tenido a lo largo de la historia.

“En la oferta que hicimos hoy -5 de mayo- al sindicato (Staus) estamos incluyendo el hecho de que tendremos un programa de vivienda, pero esto será una vez que en la mesa hayamos analizado las ventajas, las conveniencias de uno u otro de los proveedores de servicios de vivienda para los trabajadores, ya sea Infonavit, Fovisssteson o algún otro formato que más nos convenga, respondiendo con un esfuerzo enorme por parte del presupuesto de la Universidad, pero de la mano del Gobierno estatal, porque nos resulta bastante oneroso en estos momentos”, expresó.

OCUPACIÓN DE PLAZAS

Plancarte Martínez reiteró la propuesta de la Unison por elaborar, de manera bilateral, a través de la Comisión Mixta General de los académicos, un programa para la ocupación de plazas vacantes que contemple a los profesores de asignatura; esto, en un plazo máximo de 30 días después del levantamiento de huelga.

Sobre el tema del Impuesto Sobre la Renta (ISR) precisó que, como obligada solidaria de los trabajadores, junto con el sindicato, se compromete a hacer una reingeniería del Contrato Colectivo de Trabajo para determinar la base gravable sobre lo que se deberá cobrar dicho impuesto, de tal forma que el pago sea de forma gradual hasta regularizarlo.

“Esto no quiere decir que no queramos pagar el ISR, pagamos una parte y nos falta otra, no hay ninguna acción para que alguien tenga que pagar adeudos anteriores ni mucho menos, lo que buscamos es regularizarlos”, citó.

Al entregarse el más reciente ofrecimiento por parte de autoridades de la Universidad de Sonora, el Sindicato de Trabajadores Académicos realiza un análisis del documento.

Juan Díaz Hilton, secretario general del Staus, informó que continuaban en el estudio de las propuestas, la redacción y las implicaciones de los compromisos que se asumirían..