Honra a Toro Valenzuela que el Estadio Sonora pueda llevar su nombre

HERMOSILLO, Sonora.- Con su número próximo a ser retirado por los Dodgers de Los Ángeles y la posibilidad de que el Estadio Sonora lleve su nombre, Fernando Valenzuela no puede sentirse más honrado.

Enorgullece a Toro Valenzuela que Estadio Sonora lleve su nombre

En entrevista para EL IMPARCIAL, el legendario ex beisbolista sonorense aseguró que el hecho de que un estadio en México lleve su nombre sería la culminación a cualquier reconocimiento que pudiera recibir.

Se ha escuchado que aquí en Hermosillo, pero al momento no he sabido nada todavía. Realmente yo creo que es, para todos, sería un gran honor que un estadio de México tenga mi nombre, eso sería algo que yo creo que lo máximo, digamos ya cumplir todo en lo que me ha sucedido en el beisbol, en mi carrera”, expresó.

"Estadio Fernando Valenzuela": Renombran Estadio Sonora

Dodgers honran “Fernandomanía” retirando el número 34

El nacido en el poblado de Etchohuaquila hace 62 años e impulsor de una fiebre beisbolera en torno a su imagen, llamada “Fernandomanía”, desde su irrupción en las Mayores a principios de los ochenta, recibió este año la noticia del retiro de su número 34 por los Dodgers.

Tal distinción será única pues el conjunto angelino tiene como norma retirar números sólo a ex peloteros entronizados en Cooperstown.

“Me agarró de sorpresa porque me dijeron dos días antes de que se anunciara. Es un gran, no logro porque no depende uno, depende de la política de cada equipo. Por ejemplo, Dodgers no pueden retirar un número si no está en el Salón de la Fama, entonces aquí van a hacer una excepción, yo creo para mí eso es más todavía, doble mérito.

Es un gran honor recibir esta noticia porque creo que en agosto va a ser cuando develen y se anuncie formalmente que el número ya nadie lo puede usar”, consideró.

Toro Valenzuela fue candidato al Salón de la Fama de Grandes Ligas

El “Toro” Valenzuela fue elegible para ir al Salón de la Fama en 2003 y sólo se mantuvo dos años en las boletas al no conseguir los votos necesarios, y aunque el anuncio de los Dodgers podría fortalecer una postulación por la otra vía, el Comité de Veteranos, el navojoense asegura tener ya lo que más le interesa: El cariño de la gente.