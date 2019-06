"Hijo no pierdas la fe, a lo mejor sí podrás ir a tu graduación", son las palabras de aliento que Mélida Guzmán Salazar le da a su hijo cuando él desanimado le dice que no podrá asistir a su graduación.



Era un cuento de hadas el que vivía Jorge Alfredo, pues por sus buenas calificaciones su generación escolar llevará su nombre, además participaría como el príncipe en la obra "La Cenicienta" que organiza el Club de Niños y Niñas, pero un accidente que lo mantiene hospitalizado podría arrebatarle ese sueño.



Fue el martes 7 de mayo cuando el pequeño salía de la escuela y fue atropellado mientras elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perseguían a un motociclista por la calle Sabino y Chopo, en la colonia Mocúzarit de esta ciudad, recordó su madre Mélida Guzmán Salazar.



"Él está muy triste porque soñaba con ir a su graduación, bailar el vals, convivir con sus amigos porque la generación llevará su nombre, además iba a ser el príncipe en La Cenicienta", manifestó la mamá del menor.



El niño, quien cursa el sexto grado en la Escuela Primaria General Plutarco Elías Calles, de la colonia Mocúzarit, participó como regidor infantil, ganó la Olimpiada del Conocimiento y la Olimpiada de Matemáticas, además triunfó en el evento Startup Weekend 2018, pero ahora lucha por no perder una de sus piernas.



"Tengo mucha fe que lo operen y me lo dejen ir a su gradación el próximo 26 de junio", agregó, "lo operaron el jueves y nomás estamos esperando la prueba de un cultivo que le hicieron para que lo vea el cirujano plástico".



El pequeño Jorge Alfredo está internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón y necesita sangre 0+.



"Él es un niño muy destacado, en el deporte y en lo académico, tengo mucha fe en Dios que saldrá adelante", expresó Mélida.