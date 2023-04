Hermosillo: Trasladarán pacientes del HGE al nuevo hospital por fallas en aires

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares de pacientes hospitalizados en el antiguo Hospital General del Estado se quejan por la falta de aires acondicionados en el lugar, y la Secretaría de Salud señala que habrá de trasladar pacientes al Nuevo Hospital de Especialidades.

La Secretaría de Salud confirmó el problema en el sistema de enfriamiento central del hospital, el cual ya está en reparación, para que esté de nuevo en operación a la mayor brevedad posible.

Los pacientes afectados por la falla serán reubicados en el nuevo General de Especialidades, afirmó el área de Comunicación.

La Secretaría de Salud realizará un censo de minisplits en otras áreas del hospital que ya no están en uso, añadió Salud.

Esos minisplits podrán ponerlos en operación en las últimas áreas en funcionamiento del Hospital General del Estado, agregó la Secretaría de Salud a través de su Departamento de Comunicación.

“Le trajimos nosotros un abanico a mi esposa porque tenía mucho calor”, mencionó José Adán Trinidad Castro, familiar de una paciente, “todavía nos dijeron que no se podía meter el abanico, pero ella no podía estar así, estaba sudando mucho”.

La paciente, quien tiene 19 días hospitalizada a causa de una trombosis, comenzó a tener problemas en la piel a causa del sudor y calor, por esa razón le permitieran ingresar un ventilador.

El hombre señaló que los aires acondicionados del hospital estaban prendidos todo el tiempo, pero ninguno servía.

No es que no quisieran prender el aire, si sí estaban prendidos pero no sirven, dice el personal que es porque ya no le están dando servicio al hospital, que todo nomás se va para el nuevo, pero que manden a los pacientes también para allá”, señaló.