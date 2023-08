Hermosillo: Madre denuncia ante CEDH discriminación hacia su hijo con autismo por parte de la Secretaría de Marina

HERMOSILLO, Sonora.- La creatividad y talento de Luis Fernando lo hicieron merecedor al primer lugar del Concurso de dibujo El Niño y La Mar a nivel Sonora.

Y aunque el pequeño hermosillense, de 8 años de edad, fue a la Ciudad de México como invitado a recibir su premio, no pudo disfrutar la ceremonia que se ofreció en honor de los ganadores de cada Estado, pues los organizadores dijeron no estar preparados para tratar a niños como él, quien tiene autismo.

Su mamá, Lorena Tapia García interpuso el pasado 18 de agosto una denuncia en contra de la Secretaría de Marina ante la CEDH, por un acto de discriminación hacia su hijo, durante la premiación del concurso que se organiza hace más de 40 años.

La CEDH confirmó a EL IMPARCIAL que recibió la denuncia, pero no pudieron atenderla por ser un tema nacional.

La hermosillense contó que la pintura de Luis Fernando, fue la ganadora para representar a Sonora en la premiación que se llevó a cabo en Ciudad de México y Veracruz, pero desde que iniciaron el viaje, no dejaron de reprocharle la condición de su hijo.

Incluso la señalaron por no decir anteriormente que el menor tiene autismo, cuando en la convocatoria en ningún lado especifican que niños con condiciones del neurodesarrollo no puedan participar.

La convocatoria es muy clara, todos los niños mexicanos de 6 a 12 años pueden participar, y mi hijo es un niño mexicano dentro de esa edad; en la convocatoria y bases, si las lees, no dice en ningún momento que los niños con autismo o con una discapacidad no pueden participar.

“Eso quiere decir que mi hijo puede participar, y de hecho participó y ganó, por eso no entiendo el acto de discriminación, porque sí, no hay inclusión, no la hay, y de verdad espero que en futuro la haya y se preparen”, declaró.

El pasado 12 de agosto ella y su hijo Luis Fernando Cardoza Tapia emprendieron su viaje a Veracruz, pero desde el momento en que llegaron, la teniente encargada del concurso comenzó a discriminarlos, relató.

Constantemente le reclamó que su hijo tuviese una condición especial, al punto de negarle la entrada al pequeño al evento protocolario de entrega de reconocimientos, ya que creía que no podría “comportarse”.

(En el evento) Había música, el niño se puso un poquito incómodo y yo me acerqué a la teniente para preguntarle dónde estaba la enfermera que siempre nos acompañaba, porque quería que me ayudara con mi hijo, ya sea con unos algodones o taponcitos para los oídos.

Ella se regresa hacia mí y me dice lo mismo por tercera vez, ‘usted no nos avisó que venía con su hijo con autismo, y nosotros no estamos preparados’.

“Antes de eso, ella me preguntó si el niño se podía estar de pie 40 minutos, que porque el evento al que nos íbamos a regresar a Ciudad de México iba a ser un evento muy formal, y dadas las circunstancias y la situación de mi hijo, creía que no se podía comportar”, contó.

Le explicó a la Teniente que no podía garantizar que su hijo se quedara 40 minutos de pie sin moverse o decir nada, y ella le dijo que iban a ponerlo en una habitación aparte, lejos del evento.

En ese momento, la frustración y ofensa que sintió Lorena fue tanta que no pudo contener las lágrimas, y prefirió retirarse del sitio.

“Que a mi hijo, en el evento más importante, me lo quieren poner en una habitación aparte, sin que esté presente con los otros niños me dolió mucho; dije ¿qué caso tiene seguir en este recorrido?, si al final el niño va a estar apartado, en discriminación total.

Me sentí mal, me solté llorando”, relató, “la única que se me acercó fue la maestra en actividad, a ella le explico que me quiero devolver al hotel, que mi hijo no está cómodo, que no nos pudieron ayudar, y que voy a poner una denuncia”.

Una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por discriminación hacia su hijo con autismo interpuso Lorena Tapia García, quien pidió un mejor protocolo de atención hacia la comunidad con autismo u otras neurodiversidades.

La madre de familia señaló que no ha recibido ninguna disculpa pública de la Secretaría de Marina como se ha mencionado en redes o publicaciones.

Comentó que durante su trayecto de Veracruz a Sonora, militares y tenientes de alto rango la interceptaron en el aeropuerto para pedirle que se devolviera al evento, aseguró.

RESPETO A LOS DERECHOS

Yo quiero que quede muy claro una cosa, yo no estoy buscando algo económico, menos algo político”, afirmó. “Quiero que se respeten los derechos de mi hijo y de todos los niños, porque este es un evento que se realiza cada año, ¿cómo es posible que no estén preparados para niños con condiciones como autismo?”, cuestionó la madre de familia.

Tapia García añadió que si las autoridades quieren disculparse que lo hagan en público.

“Si quieren disculparse háganlo en público, como yo he contado esto en público”, dijo.

MEJOR PREPARACIÓN

Lorena Tapia García espera que esta situación sirva como antecedente para que en las instituciones se preparen en la atención a personas con trastornos de la neuro diversidad y sus familias.

Lo que pide es que no vuelvan a discriminar a otro pequeño ni negarle la entrada a algún lugar o evento por su condición, ya que son niños funcionales, y tienen derecho a ser aceptados en cualquier lugar.