Hermosillense Axel Nieblas firma contrato con Bravos de Atlanta

Luego de un año de seguimiento por parte de los Bravos de Atlanta, el hermosillense Axel Nieblas finalmente pudo estampar su firma este jueves con la organización de Grandes Ligas, y a partir del próximo mes deberá integrarse a la Summer League de República Dominicana.

La ceremonia se realizó por la tarde en un restaurante al poniente de la Ciudad, donde además del pelotero y sus familiares estuvieron presentes los representantes de los Bravos y Unión Laguna, equipo al que pertenece en la Liga Mexicana de Beisbol.

“A los 13 años tuve un ‘tryout’ con la Academia González, que es donde me vio David, el papá de Adrián González, y me ofreció contrato con la Academia González. Ahí fue donde me vieron los Bravos de Atlanta y empezó el proceso para la firma.

“Es una satisfacción muy grande, por todo el trabajo, todos los sacrificios que hice no fueron en vano y estoy muy feliz por toda mi familia”, comentó Nieblas.

Axel Nieblas enfundado en la jersey de los Bravos de Atlanta.

Entre los logros que tuvo el infielder el año pasado estuvo la Primera Firma con Naranjeros de Hermosillo, con quienes tuvo la oportunidad de hacer pretemporada antes de partir hacia la Liga Invernal Mexicana con el equipo de Torreón.

“Axel es un infielder que perfilamos que va a poder jugar en una de las dos posiciones del medio, llámese shortstop o segunda base; tiene los atributos incluso para jugar tercera, porque es un tremendo atleta. Es un jugador que depende mucho de su velocidad en las piernas, pero también tiene lo que llamamos un ‘bate dulce’ en el argot del scouteo.

“Demostró ya, en más de 30 turnos que tomó frente a pitcheo de competencia, que podía manejar velocidad de competencia, llamémosle desde las 88 hasta las 93 millas por hora. Se desempeñó muy bien tanto en la parte ofensiva como en la defensiva, y su inteligencia, su atleticismo fueron cualidades que nos inclinaron a hacerle una oferta a sus agentes”, mencionó el supervisor de scouts de los Bravos, Raúl González.

Este último dio a conocer que la firma consiste en un bono de 30 mil dólares y la oportunidad de unirse a la organización de Atlanta en República Dominicana, donde iniciará jugando en la categoría Rookie e intentará abrirse un camino hacia las divisiones de Estados Unidos.