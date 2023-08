Hay cambios, pero falta mucho por hacer en el combate del delito: Miguel Ángel Soto Lamadrid

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque el sistema procesal en México por el que se persiguen los delitos cambió, hay otros subsistemas previos y posteriores que no están funcionando, explica el doctor en Criminología, Miguel Ángel Soto Lamadrid.

“Si un sistema está sacando de las cárceles a personas que se dedican al delito al día siguiente, no está funcionando; gastamos millones de pesos en un sistema deficiente, habría que buscar fórmulas, unas en cada segmento”, puntualiza.

En el sistema de justicia en el País y la prevención del delito ha habido reformas, pero aún falta mucho por hacer, señala el doctor Soto Lamadrid, quien mañana viernes recibirá un reconocimiento de la Universidad de Sonora por su trayectoria académica.

Para combatir el delito, añade, se tienen que atender sus primeras causas y esta solución no es inmediata porque modificar la situación de la pobreza, la falta de apoyo en salud, educación y otros factores, lleva décadas.

Hay mucho qué hacer, si no hay paz, si no hay tranquilidad, si no hay seguridad, la gente no vive placenteramente, los negocios no prosperan, también la economía del País se va lentamente destruyendo; la paz, la seguridad de la ciudadanía es lo primero”, señala.