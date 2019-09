Hace testamento sólo el 5% de los sonorenses

HERMOSILLO, Sonora.- En Sonora, sólo el 5% de los ciudadanos realizan su testamento, la cifra es similar a la que registran otras entidades del País, indica la información del Colegio de Notarios del Estado.



Por tabú, superstición o desinformación, la mayoría de los mexicanos no realiza este trámite, pues hay quienes creen que al pensar en la muerte de un familiar o la propia, es de "mal agüero".



René Luna, secretario del Colegio de Notarios, manifestó que a pesar de las creencias y desinformación, el trámite de un testamento es fácil y rápido, pues no piden escrituras o documentos de propiedad y lleva cerca de 40 minutos elaborarlo.



El testamento es el documento que le dará certeza y tranquilidad a los seres queridos cuando el testador ya no esté, dijo, por eso durante septiembre se ofrece el 50% de descuentos en todas las notarías del Estado.



"Es el documento que se hace válido cuando ya no estás, es su última voluntad y ves qué quieres dejar, si problemas o tranquilidad, con el testamento dejas tranquilidad a tus familiares", dijo.

Septiembre es conocido como el mes del testamento desde hace varios años, pues además de descuento con los notarios, el Estado a través del Registro Público de la Propiedad, ofrece gratuito el testamento ológrafo, es decir a puño y letra del testador.