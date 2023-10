"Ha sido algo muy fuerte, muy terrible": Testimonio de mujer hermosillense sobre ataque de Hamás en Tierra Santa

HERMOSILLO, Sonora.- "Ha sido algo muy fuerte, muy terrible", describió la hermosillense Guadalupe Mendoza, conocida como Netzaj Israel, su experiencia durante el ataque de Hamás en Tierra Santa.

La mujer, quien vive desde hace seis años en Jerusalén, compartió a través de un video en redes sociales que, junto a su familia, pudieron ver los misiles entrar en la Cúpula de Hierro de Israel y luego escuchar cómo se encendía la alarma de emergencia, siendo una experiencia totalmente nueva y desconocida para ellos.

A eso de las 6:30, 07:00 ya, una de mis hijas se dio cuenta y me dijo, ‘mamá están viéndose misiles, pero no se escucha la sirena’, entonces nos levantamos y dijimos, ha de ser aquí cerca, pero no en Jerusalén, aun así sí se escuchaba muy impresionante y muy cerca cuando la cúpula los intercepta”, compartió.