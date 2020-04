Guaymense que murió por COVID-19 visitó más de 100 casas para realizar labores de cobranza

Guaymas. - El hombre que falleció el martes por Covid-19, pudo haber visitado más de 100 hogares en las zonas urbanas y rurales de Guaymas y Empalme, en las últimas dos semanas, para llevar a cabo labores de cobranza a favor de la empresa en la que trabajaba.

De acuerdo con, su cuñado Carlos Pérez Martínez, quien trabajaba para D’portenis, pudo haber acudido a más de 100 casas de la región, incluidas las zonas rurales, mientras presentó los síntomas de coronavirus.



Oficialmente a nosotros no nos han notificado que Carlos murió por Covid-19, aunque todos los datos corresponden, y tampoco nos han dado resultados de las pruebas que nos hicieron. En lo particular me siento muy mal, muy cansada, pero eso puede ser también por el estrés”, externó.