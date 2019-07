Guardia Nacional es un gran apoyo para Sonora: CPA

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano dijo que hasta el momento la presencia de la Guardia Nacional en la entidad es un gran apoyo en materia de seguridad, debido a que la violencia en la entidad se ha incrementado del mismo modo que en el resto del País.



Entrevistada al concluir la reunión Conjunta de Seguridad del Consejo Nacional de Protección Civil en Palacio Nacional aseguró que al momento los elementos de la Guardia Nacional se encuentran desplegándose en las cuatro zonas en las que se dividió al estado.



La violencia, aceptó, se ha incrementado en la entidad de la misma forma que en el resto del País.



No puedo hablar más al respecto, están los grupos peleando plazas y las muertes están con referencia a ese tipo de sucesos”, dijo.



Pavlovich precisó que su administración ha estado “dando sentencias vinculatorias, no sólo son órdenes de aprehensión, sino vinculación a proceso”.



Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado, quien acompañó a la gobernadora a la reunión en Palacio Nacional, precisó que de enero a julio de este año se han dado 95 sentencias condenatorias de 158 delitos por homicidio calificado, además de 63 órdenes de aprehensión.



“Estamos haciendo esfuerzos. No es fácil hablar de tantas sentencias de enero a julio, estamos esclareciendo casos de delitos que vienen de este tipo de situaciones”, dijo en referencia a asesinatos relacionados a la delincuencia organizada y que se ejecutan con saña.



Pavlovich Arellano agregó que propuso en la reunión previa que tuvieron los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con autoridades federales cambiar la fórmula jurídica del C3 para que los policías municipales sean evaluados más rápidamente.



“Las policías municipales es un tema muy complicado, es como cambiar el tema del C3 por su forma, lo toqué en la previa; por su forma jurídica para que sean los policías más rápidamente evaluados y si no pasan la evaluación despedidos, los estatales también”, dijo.