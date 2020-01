Gracias a redes sociales, vendedor de elotes pasa de estar triste a feliz

NAVOJOA, Sonora.- Sentado en su triciclo afuera de una tienda de conveniencia, Joaquín Mendívil Mendívil, de 84 años de edad, pensaba que sería una mala noche pues sólo había vendido dos elotes preparados, pero nunca se imaginó que en redes sociales algunos navojoenses se organizaban para apoyarlo.

Dios ve por sus criaturas, yo estaba muy triste y cuando menos pensé la suerte cambió, me rodearon toda la gente y me ayudaron", expresó, "estaba sentado en el triciclo muy triste porque no había vendido, pero llegó la gente y los vendí toditos".

Fue mediante redes sociales que un ciudadano subió una foto de Joaquín sentado una noche, triste porque las ventas iban mal, pero la publicación movió el corazón de los navojoenses, quienes acudieron a donde se encontraba el vendedor ambulante para comprarle los elotes.

"Esa noche andaba muy apenitas, no aguantaba el dolor de rodillas y en eso llegó la gente y del gusto hasta el dolor se me quitó", enfatizó con una enorme sonrisa, "no aguanto mucho parado, pero esa noche como estaba vendiendo pues aguanté".

El hombre de la tercera edad vive en la colonia Deportiva con uno de sus cinco hijos, quien le ayuda a cocer los elotes, y pese a las dolencias físicas aseveró que le pone "corazón" al trabajo que realiza desde hace 30 años.

"Me puse a vender elotitos, no tenía qué hacer, el problema es que no me aseguré y ahora me jalo una oreja y no me alcanzo la otra, qué remedio", lamentó, "mira como está mi triciclo, está igual que yo, todo pegado con hule, remendado con palitos, está igual que yo, de mírame y déjame, ya ni modo, pues así es la vida".

Cada tarde su hijo le ayuda a cocer los elotes en una tina, explicó, y ya que están listos los saca y los mete a otra tina que transporta en su triciclo y sale a venderlos por las calles.

"Mis hijas me encaminan a bajar la cuesta abajo, porque yo no la puedo bajar, me jala el triciclo, y es que estoy muy débil, muy acabado de las rodillas", añadió.

Los palos que van ensartados al elote los elabora él mismo, destacó, y las brochas con las que unta la mantequilla y mayonesa las hace con las mismas hojas del elote.

"Dios no abandona a sus criaturas, cuando llegué mi nieta me encontró y me dijo: ‘Tata te miré en el celular’", narró, "estaban muy contentos porque vendí todo".

Si desea apoyar de alguna forma a don Joaquín puede acudir a su vivienda en Pedro Moreno y vías del Ferrocarril sin número, colonia Deportiva, en Navojoa. También puede marcar con su nieta Noemí Mendívil al 6421508327.