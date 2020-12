Gobierno federal no muestra interés en apoyar a Ganaderos, pese a Sequía: Alcalá Roiz

Ciudad Obregón.- Pese a la problemática que atraviesa el sector ganadero y otros en el Estado por la sequía extrema, el Gobierno federal no muestra interés en apoyarlos, manifestó Ricardo Alcalá Roiz.

El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui recordó que a lo largo del año han estado solicitando la declaratoria de emergencia por sequía en varias ocasiones, pero la petición ha sido ignorada por las autoridades.

No le interesa a la Conagua, no le interesa la petición que les estamos haciendo, quedaron de resolverlo desde octubre y ya se va a acabar el año, no ha habido acercamiento, al Gobierno no le interesa apoyar a la ganadería, esa es la realidad”, resaltó.