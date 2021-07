Gestiona Gobernadora la pronta reapertura de frontera para viajes no esenciales

HERMOSILLO, Sonora.- En virtud del avance de la vacunación en varios estados fronterizos, entre ellos Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), solicitó a la Cancillería mexicana y la Embajada de México en Estados Unidos gestionar la pronta reapertura de la frontera para viajes no esenciales.

Al encabezar una reunión de trabajo de la Conago con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y gobernadores de diferentes estados, la mandataria destacó la importancia de gestionar la pronta reapertura de la frontera para viajes no esenciales, pues con ello se podrá recuperar mucho más rápido la economía del País y de las entidades fronterizas.

La Gobernadora recalcó, además, la importancia de la modernización de los puertos fronterizos para facilitar la exportación e importación de productos y como ejemplo citó a Sonora, donde la ampliación que hizo el Gobierno de EU en todos los cruces, y en especial en Nogales, que es el más activo y ha generado grandes ventajas competitivas, por lo que es necesario concretar los proyectos que ya existen para hacer lo mismo del lado mexicano y agilizar con ello el comercio transfronterizo.

Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, ante la solicitud que realizó la Gobernadora, enfatizó que saben de la relevancia que tiene la apertura de la frontera para viajes no esenciales y confió en que después de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México y con las pláticas y gestiones que se han tenido con funcionarios de ambos países, sea pronto esta reapertura.

Si bien todavía no tenemos fecha exacta hemos avanzado de manera muy importante en estas conversaciones en las cuales han participado también la Secretaría de Salud del Gobierno de México y estamos muy optimistas de que estamos muy cerca de tener una reapertura de la frontera, no sé si eso ocurrirá el 21 de julio como quisiéramos, pero seguramente podremos lograrlo en una fecha no tan lejana, porque ello impacta no solo en el lado de México, también en todas las ciudades de Estados Unidos que viven del comercio que día a día se da entre ambos países”, manifestó.